У Лондоні десятки тисяч демонструють проти Трампа

У столиці Великобританії у п'ятницю, 13 липня, десятки тисяч людей вийшли на вулиці, висловлюючи протест проти візиту до Лондона президента США Дональда Трампа.

Один з організаторів протестів - ініціатива "Стоп Трамп" - повідомляє про 250 тисяч демонстрантів тільки у столиці Сполученого Королівства. Протести також проходять у Белфасті та Віндзорі, інформує агентство dpa.

Учасники протестів закидають Дональду Трампу сексизм, расизм, а також ненависть до гомосексуалів. За даними лондонської поліції, захід проходить без інцидентів.

На вулицях Лондона - десятки тисяч людей

Учасники протесту, які почали збиратися на акцію в Лондоні ще удень, використали також надувну ляльку, яка зображає Трампа у вигляді немовляти.

Лялька у вигляді Дональда Трампа прикрасила протест у Лондоні

Нагадаємо, президент США перебуває у Лондоні, де він провів зустріч з прем'єр-міністеркою Великобританії Терезою Мей. Напередодні Трамп розкритикував новий план щодо виходу Великобританії зі складу Євросоюзу, який прийняв уряд Мей. За його словами, він негативно вплине на майбутню торговельну угоду Сполученого Королівства і США. Під час підсумкової прес-конференції у п'ятницю Трамп, однак, наголосив, що все, що б не зробив британський уряд, "для нього в порядку".

Під час зустрічі Мей і Трамп говорили також про принципи спільної політики щодо Росії. 16 липня у Гельсінкі Трамп має зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним.