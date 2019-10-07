 У Литві почались навчання НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.11.2019

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Новини

У Литві почались навчання НАТО

У маневрах Iron Wolf II візьмуть участь 4 тисячі військових з 11 країн-членів Північноатлантичного альянсу. Метою навчань є покращення співробітництва між збройними силами держав.

Американські солдати під час маневрів в Німеччині (архівне фото)

Американські солдати під час маневрів в Німеччині (архівне фото)

У Литві в понеділок, 4 листопада, почались двотижневі військові навчання, в яких беруть участь чотири тисячі військових з 11 країн Північноатлантичного альянсу. Окрім литовських військових до маневрів Iron Wolf II також залучені підрозділи з Німеччини, Великобританії та Росії, США та інших країн, повідомило литовське міноборони.

Метою навчань, які триватимуть до 18 листопада на литовській військовій базі у Пабраді, є покращення співробітництва між збройними силами держав НАТО. Військові мають відпрацювати операції нападу та оборони, додали в міноборони Литви.

Наприкінці вересня оборонне відомство Литви повідомило про розгортання танкового батальйону армії США біля кордону з Білоруссю. У складі батальйону перебувають близько 500 військовослужбовців США, а також важка техніка - 30 танків "Абрамс", 25 бойових машин піхоти "Бредлі", 70 колісних транспортних засобів.

DW.COM

Чорноморський флот РФ проводить маневри на тлі 12-денних навчань НАТО Sea Breeze. Кореспондентка DW повідомляє про безперервне слідування російських кораблів і авіації за натовськими. (05.07.2019)

Маневри "Стійкий полудень", в яких беруть участь німецькі ВПС та партнери по Північноатлантичному альянсу, почались цього тижня, повідомила агенція dpa. Військові відпрацьовують використання винищувачів. (18.10.2019)

У відповідь на це президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив розробити план заходів щодо адекватного реагування на розміщення в Литві біля кордону з республікою бронетанкової техніки і контингенту збройних сил США.

Як повідомлялось, у квітні-травні 2020 року у Європі відбудуться масові навчання НАТО, до яких буде залучено 37 тисяч американських військових. Метою маневрів є підвищення бойової готовності всередині НАТО та відлякування потенційних супротивників. Перед початком навчань 20 тисяч військових будуть перевезені через Атлантичний океан та прямуватимуть після цього суходолом до країн Балтії через Польщу та Німеччину.

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