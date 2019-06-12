У липні обговорять майбутню зустріч лідерів "нормандської четвірки" - Кремль

Помічники президентів країн "нормандської четвірки" (Росія, Україна, Франція, Німеччина) зустрінуться в липні, щоб обговорити перспективи проведення саміту в цьому форматі. Про це в неділю, 30 червня, повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін".

"Очікуємо, що протягом липня зберуться помічники президентів і обговорять перспективи виходу на якесь конкретне розуміння термінів і доцільності саміту", - сказав Пєсков, цитує агенція новин "Інтерфакс". Говорячи про підсумки проведеного нещодавно саміту країн Великої двадцятки (G20) в Осаці та Україну в його контексті, Пєсков зазначив, що "потрібно відновлювати діалог на вищому рівні за лінією "нормандської четвірки".

Однак він наголосив, що "зустрічатися заради зустрічей немає жодного сенсу, потрібно підготуватися". Так само Пєсков вказав не необхідність дізнатися більше про "концептуальні підходи нового керівництва України".

Говорячи про наближення виборів до Верховної Ради України, речник Кремля припустив, що електоральний процес може стати "певним гальмуючим фактором". Особливо це стосується майбутньої позиції українського президента Володимира Зеленського щодо Донбасу, додав речник Кремля.

Нагадаємо, днями президент Росії Володимир Путін повідомив, що домовився на зустрічі з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) про збереження "нормандського формату" і готовий до проведення "нормандського саміту".