У Криму понад 130 тисяч осіб мають українську "біометрику"

За період 1 січня 2015 року по 1 лютого 2019 року біометричні паспорти для виїзду громадянина України за кордон отримали 134 232 мешканці тимчасово окупованого Криму. Такі дані навела на запит DW Державна міграційна служба України у четвер, 21 березня.

Як повідомили у ДМС, загалом було видано 138 672 паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що містять біометричні дані. Усі зазначені особи, за даними ДМС, зареєстровані в АР Крим та місті Севастополі і фактично проживають на тимчасово окупованій Росією території.

Для отримання паспорта громадянина для виїзду за кордон особа має, зокрема, подати паспорт громадянина України.

За даними російської федеральної служби держстатистики, станом на 1 січня 2018 року чисельність населення Криму у 2017 році складала 1 913 700 осіб. З них число мешканців Криму, котрі працюють, становило 857 200 осіб.

Українська влада і більшість країн світу не визнає результати перепису населення у тимчасово окупованому Криму, здійсненого у 2014 році, де чисельність населення півострова та міста Севастополь сягала понад двох мільйонів осіб.

За даними Всеукраїнського перепису населення у 2001 року, чисельність населення Криму (за виключенням міста Севастополь) складала 2 024 056 осіб.

