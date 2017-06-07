 У Криму понад 130 тисяч осіб мають українську ″біометрику″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Криму понад 130 тисяч осіб мають українську "біометрику"

Понад 134 тисячі мешканців окупованого Криму отримали українські біометричні паспорти для виїзду за кордон за останні чотири роки.

Біометричний закордонний паспорт

Біометричний закордонний паспорт

За період 1 січня 2015 року по 1 лютого 2019 року біометричні паспорти для виїзду громадянина України за кордон отримали 134 232 мешканці тимчасово окупованого Криму. Такі дані навела на запит DW Державна міграційна служба України у четвер, 21 березня.

Як повідомили у ДМС, загалом було видано 138 672 паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що містять біометричні дані. Усі зазначені особи, за даними ДМС, зареєстровані в АР Крим та місті Севастополі і фактично проживають на тимчасово окупованій Росією території.

Для отримання паспорта громадянина для виїзду за кордон особа має, зокрема, подати паспорт громадянина України.

DW.COM

Рівно рік тому громадяни України отримали можливість подорожувати до країн Шенгенської зони за безвізовим режимом. DW підбиває підсумки першого року його дії. (11.06.2018)

Літо - пора відпусток. Та перш, ніж ладнатися в далеку подорож, дізнайтеся про те, куди українцям можна податися без візи. DW з'ясувала, які переваги має український паспорт. (30.07.2018)

За даними російської федеральної служби держстатистики, станом на 1 січня 2018 року чисельність населення Криму у 2017 році складала 1 913 700 осіб. З них число мешканців Криму, котрі працюють, становило 857 200 осіб.

Українська влада і більшість країн світу не визнає результати перепису населення у тимчасово окупованому Криму, здійсненого у 2014 році, де чисельність населення півострова та міста Севастополь сягала понад двох мільйонів осіб.

За даними Всеукраїнського перепису населення у 2001 року, чисельність населення Криму (за виключенням міста Севастополь) складала  2 024 056 осіб.

Аудіо й відео до теми

"Безвіз": український паспорт покращив свій рейтинг (10.09.2018)  

Також за темою

Ukraine Pässe der Volksrepublik Donetsk

"Безвіз" для Криму та Донбасу: чи зможуть ним скористатися жителі непідконтрольних Києву територій? 07.06.2017

З 11 червня громадяни України зможуть подорожувати до ЄС без віз. Чи доступна ця можливість жителям Криму та тим, хто мешкає на непідконтрольних Києву територіях Донецької та Луганської областей?

Реклама

Докладно

Російсько-американська журналістка Маша Гессен

Маша Гессен: Росія - мафіозна держава

Інтерв'ю DW з російсько-американською журналісткою та публіцисткою Машею Гессен.  

Підготовка до Brexit: майже кожен квадратний метр складських приміщень у Великобританії заповнений

Як підприємства Великобританії готуються до Brexit

Багато підприємств активно створює запаси на випадок "жорсткого" Brexit. Однак де усе це зберігати?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  