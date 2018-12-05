У Криму затримали адвоката одного з арештованих українських моряків

В анексованому Росією Криму співробітники Центру з протидії екстремізму, що входить до складу МВС Росії, затримали кримсько-татарського адвоката Еміля Курбедінова, який захищає інтереси одного із затриманих українських моряків. Про це у четвер, 6 грудня, повідомив російський адвокат Микола Полозов на своїй сторінках у Facebook і Twitter.

За словами Полозова, Курбедінова відвезли до управління МВС Росії щодо Криму. Адвокату закидають порушення статті 20.3 Кодексу адміністративних правопорушень РФ (пропаганда і демонстрація нацистської, екстремістської чи іншої забороненої символіки) і можуть заарештувати, за словами Полозова, на 15 діб. Він також зазначив, що звинувачення можуть бути "пов'язані з фабрикацією російською владою справ про Хізб ут-Тахрір" - забороненої у Росії організації.

Еміль Курбедінов захищає українських політв'язнів у низці політичних справ у Криму та РФ. "Остання справа, у якій адвокат Курбедінов прийняв доручення на захист (у рамках обрання запобіжного заходу) - справа військовополонених українських моряків", - зазначив Полозов. При цьому він зазначив, що "тиск російської влади на адвокатів, які беруть участь у політичних справах у Криму, продовжується".

Натомість міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав затримання Курбедінова "злочином". "Це залякування всіх, хто захищає наших політв'язнів і моряків", - написав міністр на своїй сторінці в Twitter. Клімкін також зазначив, що повідомив про затримання адвоката усім своїм колегам під час засідання Ради МЗС ОБСЄ.

Курбедінова затримують у Криму вже не вперше, у 2017 році суд у Криму засудив його до 10 днів арешту за пост кількарічної давності у соцмережі.

Як повідомлялося, днями суд у анексованому Криму взяв під арешт на два місяці 24-х українських військових моряків, яких захопили російські спецпризначенці 25 листопада. Росія звинувачує моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що їхній статус - військовополонені.