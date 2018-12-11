Еміль Курбедінов - український та російський правозахисник й адвокат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Еміль Курбедінов".

Еміль Курбедінов є кримським адвокатом, який спеціалізується на політичних справах. Так, він захищав заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, українських моряків, захоплених Росією. 2017 року міжнародна правозахисна організація Front Line Defenders нагородила його Премією для правозахисників у небезпеці. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.