Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Еміль Курбедінов

Еміль Курбедінов - український та російський правозахисник й адвокат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Еміль Курбедінов".

Еміль Курбедінов є кримським адвокатом, який спеціалізується на політичних справах. Так, він захищав заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, українських моряків, захоплених Росією. 2017 року міжнародна правозахисна організація Front Line Defenders нагородила його Премією для правозахисників у небезпеці. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Адвокат Еміль Курбедінов вийшов на волю після п'яти діб адмінарешту

Адвокат Еміль Курбедінов вийшов на волю після п'яти діб адмінарешту 11.12.2018

Кримський адвокат Еміль Курбедінов вийшов на волю після п'яти діб адміністративного арешту. Попри тиск правоохоронців він продовжить захист кримськотатарських активістів та українських моряків.
Суд в анексованому Криму арештував адвоката Еміля Курбедінова

Суд в анексованому Криму арештував адвоката Еміля Курбедінова 07.12.2018

Суд у Сімферополі арештував на п'ять діб кримсько-татарського адвоката Еміля Курбедінова, який захищає українських політв'язнів у Криму та Росії.
У Криму затримали адвоката одного з арештованих українських моряків

У Криму затримали адвоката одного з арештованих українських моряків 06.12.2018

Кримсько-татарського адвоката Еміля Курбедінова, який захищає українських політв'язнів у низці справ у Криму та РФ, затримали, повідомив адвокат Микола Полозов.
Справа диверсантів: суд у Криму виніс вирок Сулейманову

"Справа диверсантів": суд у Криму виніс вирок Сулейманову 10.08.2017

Суд у Криму виніс перший вирок одному з підозрюваних у так званій "Справі українських диверсантів". Редвана Сулейманова засудили до 1 року та 8 місяців ув'язнення.
Адвокат: У Криму затримали 20 кримськотатарських активістів

Адвокат: У Криму затримали 20 кримськотатарських активістів 21.02.2017

Російські силовики затримали в Сімферополі 20 кримськотатарських активістів, повідомляє адвокат Еміль Курбедінов. Активісти зібралися, аби підтримати Марлена Мустафаєва, будинок якого намагалися обшукати силовики.
ЄС закликав Росію звільнити Курбедінова та поважати права кримських татар

ЄС закликав Росію звільнити Курбедінова та поважати права кримських татар 31.01.2017

Брюссель очікує, що Росія поважатиме права кримським татар на анексованому півострові. Євросоюз закликав Москву звільнити затриманого правозахисника Еміля Курбедінова.
Микола Полозов: ФСБ хоче позбавити кримських татар права на захист

Микола Полозов: ФСБ хоче позбавити кримських татар права на захист 27.01.2017

Цього тижня в Криму російські правоохоронці затримали двох адвокатів - захисників у резонасних справах проти кримських татар. Один з них, Микола Полозов, в інтерв'ю DW розповів про наслідки нових переслідувань.

В анексованому Криму нові затримання адвокатів кримських татар (26.01.2017) 26.01.2017

В окупованому Криму затримали ще одного адвоката кримських татар Еміля Курбедінова та присудили йому 10 діб арешту. Адвоката звинувачують у поширенні екстремістських матеріалів.

Суд у Криму заарештував адвоката Еміля Курбедінова на 10 діб

Суд у Криму заарештував адвоката Еміля Курбедінова на 10 діб 26.01.2017

Затриманого адвоката Еміля Курбедінова російський суд у Криму засудив до 10 днів арешту за пост трирічної давності у соцмережі. Він виступає захисником членів ісламської організації "Хізб ут-Тахрір".