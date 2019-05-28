 У Конгресі США представили законопроект щодо підтримки України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2019

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Новини

У Конгресі США представили законопроект щодо підтримки України

Представлений у Конгресі США законопроект передбачає посилення підтримки суверенітету України, розширення оборонної допомоги та надання статусу головного військово-політичного союзника США.

У Конгресі США представили проект щодо України

У Конгресі США представили проект щодо України

Конгресмени представили у Палаті представників проект закону "Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності", повідомило у п'ятницю, 31 травня, посольство України в США. Документ спрямований на посилення обороноздатності України шляхом передачі озброєнь, продажу летальних оборонних засобів, а також зміцнення спроможності України протистояти російським кібератакам.

Законопроект передбачає можливість надання Україні статусу головного союзника США поза НАТО до вступу до Північноатлантичного альянсу. Такий статус може бути використаний для спрощення процедури передачі Україні оборонних засобів. Перелік видів озброєнь, що можуть бути передані Україні, доповнюється протитанковими, протикорабельними та протиповітряними системами.

У проекті йдеться, що політика США щодо України повинна включати підтримку суверенітету, а також її євроатлантичної та європейської інтеграції, права на захист від російської агресії, а також подальшого утвердження демократичних цінностей.

DW.COM

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Повідомляється, що окрім цього політика США має бути спрямована на неприйняття будь-яких територіальних змін України, вчинених у силовий спосіб, у тому числі шляхом незаконного вторгнення РФ до Криму і Донбасу та окупації цих територій. Також США засуджують утримання в Росії українських моряків та будуть продовжувати спонукати РФ до повної імплементації мінських домовленостей, підтримки розгортання на Донбасі міжнародних безпекових механізмів, гарантування повернення внутрішньо переміщених осіб та біженців.

Співавторами законопроекту виступили керівники комітету із закордонних справ, конгресмен-демократ Еліот Енгель та республіканець Майкл Маккол, а також голова та співголова підкомітету щодо Європи, Євразії, енергетики і довкілля даного комітету, демократ Віліам Кітінг та республіканець Адам Кінзінгер.

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