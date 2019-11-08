У Конгресі розпочалися публічні слухання у справі щодо імпічменту Трампа

Палата представників Конгресу США у середу, 13 листопада, розпочала публічні слухання в рамках розслідування, мета якого з'ясувати, чи починати процедуру імпічменту щодо президента країни Дональда Трампа через його розмову з президентом України Володимиром Зеленським у липні цього року. Згідно з опублікованими даними на сайті комітету з розвідки, в середу мають заслухати тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора та американського дипломата Джорджа Кента.

У вступному слові голова комітету, представник опозиційної до Трампа Демократичної партії Адам Шифф розкритикував американського президента. Він також зазначив, що президент України Володимир Зеленський, мовляв, є новачком у політиці і після своєї перемоги намагався "налагодити стосунки з наймогутнішим меценатом України - США".

Шифф зазначив, що мета слухань - з'ясувати, чи намагався Трамп "використати вразливість Зеленського та спровокувати втручання України у наші вибори". Зокрема, йдеться про питання, чи намагався Трамп прив'язати, приміром, зустріч у Білому домі чи надання військової допомоги Києву, до виконання українською владою умови - сприяти розслідуванням, які б допомогли переобранню Трампа на виборах президента США 2020 року.

"І якщо президент Трамп вчинив ці дії, то чи таке зловживання ним владою сумісне з посадою президента?" - окреслив спектр питань у вступному слові Шифф.

Сам Трамп раніше неодноразово критикував розслідування демократів з метою розпочати процедуру його імпічменту. Зокрема, він назвав це розслідування "лінчуванням".

Нагадаємо, політичний скандал в США виник у зв'язку з телефонною розмовою президента США і його українського колеги Володимира Зеленського 25 липня. Дональду Трампу закидають, що він намагався змусити Київ почати розслідування стосовно сина його потенційного суперника на президентських виборах в 2020 році Джозефа Байдена - Хантера.