 У Конгресі розпочалися публічні слухання у справі щодо імпічменту Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2019

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У Конгресі розпочалися публічні слухання у справі щодо імпічменту Трампа

У Палаті представників Конгресу США тривають публічні слухання у справі щодо імпічменту Дональда Трампа. Заслухати мають тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора та дипломата США Джорджа Кента.

Публічні слухання у комітеті з розвідки Конгресу США у справі щодо імпічменту Дональда Трампа

Публічні слухання у комітеті з розвідки Конгресу США у справі щодо імпічменту Дональда Трампа

Палата представників Конгресу США у середу, 13 листопада, розпочала публічні слухання в рамках розслідування, мета якого з'ясувати, чи починати процедуру імпічменту щодо президента країни Дональда Трампа через його розмову з президентом України Володимиром Зеленським у липні цього року. Згідно з опублікованими даними на сайті комітету з розвідки, в середу мають заслухати тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора та американського дипломата Джорджа Кента.

У вступному слові голова комітету, представник опозиційної до Трампа Демократичної партії Адам Шифф розкритикував американського президента. Він також зазначив, що президент України Володимир Зеленський, мовляв, є новачком у політиці і після своєї перемоги намагався "налагодити стосунки з наймогутнішим меценатом України - США".

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Дональд Трамп вважає "лінчуванням" розслідування комітетами Палати представників щодо можливої процедури імпічменту. Тим часом свідчення у комітетах дав тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. (22.10.2019)

Посол США при ЄС Гордон Сондленд заявив у Конгресі, що згадав про зв'язок між призупиненням допомоги Україні та бажанням Дональда Трампа, щоб Володимир Зеленський виступив із антикорупційною заявою щодо Хантера Байдена. (06.11.2019)

Американський дипломат Джордж Кент звинуватив адвоката Руді Джуліані у кампанії брехні проти експосолки США в Україні. За словами Кента, Трамп хотів почути від Зеленського три слова: "розслідування, Байден, Клінтон". (08.11.2019)

Шифф зазначив, що мета слухань - з'ясувати, чи намагався Трамп "використати вразливість Зеленського та спровокувати втручання України у наші вибори". Зокрема, йдеться про питання, чи намагався Трамп прив'язати, приміром, зустріч у Білому домі чи надання військової допомоги Києву, до виконання українською владою умови - сприяти розслідуванням, які б допомогли переобранню Трампа на виборах президента США 2020 року. 

"І якщо президент Трамп вчинив ці дії, то чи таке зловживання ним владою сумісне з посадою президента?" - окреслив спектр питань у вступному слові Шифф.

Сам Трамп раніше неодноразово критикував розслідування демократів з метою розпочати процедуру його імпічменту. Зокрема, він назвав це розслідування "лінчуванням".

Нагадаємо, політичний скандал в США виник у зв'язку з телефонною розмовою президента США і його українського колеги Володимира Зеленського 25 липня. Дональду Трампу закидають, що він намагався змусити Київ почати розслідування стосовно сина його потенційного суперника на президентських виборах в 2020 році Джозефа Байдена - Хантера. 

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Зеленський і Трамп: перший обмін люб'язностями віч-на-віч (26.09.2019)

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