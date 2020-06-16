У Конгресі намагаються заблокувати виведення військ з ФРН

Представники Демократичної партії у Конгресі США внесли в четвер, 18 червня, законопроєкт, покликаний заборонити фінансування виведення американських військ з Європи без схвалення Конгресу. У випадку ухвалення цього законопроєкту план президента США Дональда Трампа з виведення частини американських військ, дислокованих у Німеччині, буде заблоковано, повідомляє агенція Reuters.

Законопроєкт з назвою "Про захист інтересів національної безпеки США в Європі" представили голова Комітету з міжнародних справ Палати представників США Еліот Енгель і член сенатського комітету з міжнародних відносин Боб Менендес. Обидва є членами Демократичної партії.

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Згідно з законопроєктом, забороняється фінансування виведення або скорочення присутності збройних сил США в Європі, якщо про це не попросить влада країни, де дислокуються американські війська. Фінансування також можливе у випадку оголошення намірів про виведення військ президентом США за 180 днів. Після цього президент має обґрунтувати це рішення, Конгрес затвердити, після чого це мають засвідчити держсекретар і міністр оборони США.

"Катастрофічне рішення президента Трампа вивести тисячі військовослужбовців з Німеччини і скоротити загальну чисельність Збройних сил ставить під загрозу нашу національну безпеку. Наші дії не дозволять адміністрації (президента Трампа - Ред.) проводити цю згубну політику", - йдеться в заяві Енгеля.

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Нагадаємо, вперше повідомлення про плани адміністрації Трампа істотно скоротити кількість американських військ, дислокованих в Німеччині, 5 червня повідомила газета The Wall Street Journal. За даними видання, до вересня ФРН повинні покинути 9500 американських солдатів і офіцерів, а максимальна кількість військовослужбовців США, які можуть одночасно перебувати у ФРН, буде обмежена 25 тисячами.

Офіційно Трамп підтвердив цю інформацію 15 червня. За його словами, США ухвалили таке рішення, тому що Німеччина "не виконала зобов'язань" перед НАТО щодо фінансування оборони.

За його словами, розміщення американських військових в Німеччині приносить США "величезні витрати". Також він звинуватив Берлін у нечесній торгівлі. "Ми постраждали щодо торгівлі, і ми постраждали щодо НАТО", - заявив Трамп.