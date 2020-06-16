 У Конгресі намагаються заблокувати виведення військ з ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2020

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Новини

У Конгресі намагаються заблокувати виведення військ з ФРН

До Конгресу США внесено законопроєкт, що блокує фінансування операції з виведення частини американського контингенту з Німеччини.

US-Streitkräfte in Deutschland ziehen ab (AP)

Представники Демократичної партії у Конгресі США внесли в четвер, 18 червня, законопроєкт, покликаний заборонити фінансування виведення американських військ з Європи без схвалення Конгресу. У випадку ухвалення цього законопроєкту план президента США Дональда Трампа з виведення частини американських військ, дислокованих у Німеччині, буде заблоковано, повідомляє агенція Reuters.

Законопроєкт з назвою "Про захист інтересів національної безпеки США в Європі" представили голова Комітету з міжнародних справ Палати представників США Еліот Енгель і член сенатського комітету з міжнародних відносин Боб Менендес. Обидва є членами Демократичної партії.

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Згідно з законопроєктом, забороняється фінансування виведення або скорочення присутності збройних сил США в Європі, якщо про це не попросить влада країни, де дислокуються американські війська. Фінансування також можливе у випадку оголошення намірів про виведення військ президентом США за 180 днів. Після цього президент має обґрунтувати це рішення, Конгрес затвердити, після чого це мають засвідчити держсекретар і міністр оборони США.

"Катастрофічне рішення президента Трампа вивести тисячі військовослужбовців з Німеччини і скоротити загальну чисельність Збройних сил ставить під загрозу нашу національну безпеку. Наші дії не дозволять адміністрації (президента Трампа - Ред.) проводити цю згубну політику", - йдеться в заяві Енгеля.

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Нагадаємо, вперше повідомлення про плани адміністрації Трампа істотно скоротити кількість американських військ, дислокованих в Німеччині, 5 червня повідомила газета The Wall Street Journal. За даними видання, до вересня ФРН повинні покинути 9500 американських солдатів і офіцерів, а максимальна кількість військовослужбовців США, які можуть одночасно перебувати у ФРН, буде обмежена 25 тисячами.

Офіційно Трамп підтвердив цю інформацію 15 червня. За його словами, США ухвалили таке рішення, тому що Німеччина "не виконала зобов'язань" перед НАТО щодо фінансування оборони.

За його словами, розміщення американських військових в Німеччині приносить США "величезні витрати". Також він звинуватив Берлін у нечесній торгівлі. "Ми постраждали щодо торгівлі, і ми постраждали щодо НАТО", - заявив Трамп.

  • Спорожнілі доріжки

    Фоторепортаж: Місто-привид під Берліном - колишні радянські казарми

    Спорожнілі доріжки

    Пересохлий басейн на території колишньої штаб-квартири радянських військ можна вважати символом міста-пустки Вюнсдорфа, що розташувалось в 40 кілометрах від Берліна. Після завершення Другої світової війни саме тут СРСР облаштував свою найбільшу військову базу на території Німеччини. Це фото зроблене наприкінці січня 2017 року.

  • Адміністративні будівлі та лекційна зала

    Фоторепортаж: Місто-привид під Берліном - колишні радянські казарми

    Адміністративні будівлі та лекційна зала

    Останній радянський солдат залишив Вюнсдорф 9 вересня 1994 року. Тут залишилися не тільки порожні казарми. На території Вюнсдорфа було відразу п'ять радянських військових містечок. Тут є і житлові багатоповерхівки, і спортивні зали, і школи, і басейни та кінотеатри.

  • Вхід на замку

    Фоторепортаж: Місто-привид під Берліном - колишні радянські казарми

    Вхід на замку

    Двері колишнього театру у Вюнсдорфі міцно зачинені. І хоча йдеться про ареал фактично в самому центрі колишньої НДР, майже ніхто не знав, що відбувається у "закритому місті". Для східних німців військове містечко було забороненою зоною.

  • Завіса ось-ось впаде

    Фоторепортаж: Місто-привид під Берліном - колишні радянські казарми

    Завіса опустилась

    У театрі у Вюнсдорфі досі висить завіса. У цьому залі показували й кіно. Разюча різниця у порівнянні з тим, яким був Вюнсдорф до того, як тут розташувались радянські війська. Раніше це було село з приблизно трьома тисячами жителями.

  • Пропаганда на кожному кроці

    Фоторепортаж: Місто-привид під Берліном - колишні радянські казарми

    Пропаганда на кожному кроці

    Так виглядає панно в офіцерській казармі Вюнсдорфа. Радянські пропагандисти не забули все прикрасити цитатою російського поета Олександра Пушкіна: "Мій друже, краю віддамо душі прекрасні поривання!" (Переклад М. Рильського)

  • Тільки Ленін на варті

    Фоторепортаж: Місто-привид під Берліном - колишні радянські казарми

    Тільки Ленін на варті

    Більшовицький лідер Володимир Ленін досі несе варту у Вюнсдорфі. Він залишився сам-один після 12 вересня 1990 року, коли було підписано договір "Два плюс чотири" про возз'єднання Німеччини, названий так за кількістю залучених до підписання сторін: двох німецьких держав, а також СРСР, США, Франції та Великобританії. Договір поклав край присутності радянських військ у ФРН.

  • Лоску давно немає

    Фоторепортаж: Місто-привид під Берліном - колишні радянські казарми

    Лоску давно немає

    На безлюдних сходах і поверхах казарм лущиться фарба й старі шпалери. Виведення радянських військ, які дислокувались на території НДР, відбулось рекордно швидко: за чотири роки східну Німеччину полишили 330 тисяч радянських військових та 208 тисяч членів їхніх родин, з НДР було виведено понад чотири тисячі танків і вісім тисяч одиниць бронемашин.

  • Це все, що залишилося

    Фоторепортаж: Місто-привид під Берліном - колишні радянські казарми

    Це все, що залишилося

    "Зроблено в СРСР": це все, що нині залишилося від технічного обладнання в одному із штабів. Крадії металобрухту та мисливці за артефактами радянської доби тут добряче попрацювали за останні понад 20 років.

  • Зміна світового порядку

    Фоторепортаж: Місто-привид під Берліном - колишні радянські казарми

    Зміна світового порядку

    Стара карта світу поруч з речами радянського офіцера. Після завершення Холодної війни та виведення радянських військ з Німеччини й країн Східної Європи вплив Москви на Європу суттєво знизився. Але нелегальна анексія Криму в 2015-му році зробила цю тему знову актуальною.

    Автор: Даніель Гайнріх, Юлія Куценко


 

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