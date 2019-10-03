 У Конгресі вимагають від глави Пентагону документи щодо допомоги Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2019

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Новини

У Конгресі вимагають від глави Пентагону документи щодо допомоги Україні

Демократи у Палаті представників США відправили запити щодо надання документів у Пентангон і бюджетне управління Білого дому. Документи стосуються виділеної військової допомоги Україні.

Демократи у Палаті представників вимагають документи щодо допомоги Україні в шефа Пентагону

Демократи у Палаті представників вимагають документи щодо допомоги Україні в шефа Пентагону

Голови трьох комітетів Палаті представників США надіслали в понеділок, 7 жовтня, запити щодо надання документів очільнику Пентангону Марку Есперу та виконувачу обов'язків глави адміністративно-бюджетного управління Білого дому Расселу Воуту. Запити надіслано в рамках розслідування щодо можливої процедури імпічменту Дональда Трампа. Документи стосуються надання Україні військової допомоги, яку заморозив Дональд Трамп, повідомляє агенція новин АР.

Демократи, які очолюють комітети, що проводять розслідування, дали Есперу та Воуту час до 15 жовтня для надання документів. За словами очільників комітетів, вони потребують ці документи для вивчення послідовності подій та причин, що стояли за рішенням Білого дому притримати надання Україні вже ухваленої Конгресом допомоги для протидії російській агресії. Нагадаємо, сам Трамп пояснював своє рішення високим рівнем корпції в Україні і що змінив він його після прохання сенатора Роба Портмана.

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Раніше демократи направили запити адміністрації Дональда Трампа та віцепрезиденту США Майку Пенсу з вимогою надати всі документи, пов'язані з Україною. Ще один подібний  запит вони надіслали главі Держдепартаменту США Майку Помпео. За його словами, Держдеп відповів на цей запит, але Помпео не повідомив про що саме йшлося у відповіді очолюваного ним відомства.

Демократи надсилають запити з вимогою надати документи для їхнього розслідування в рамках можливої процедури імпічменту президента Дональда Трампа, про запуск якої було оголошено 24 вересня.

Вони розпочали своє розслідування через скандал навколо телефонної розмови Дональда Трампа із президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня. Американському президенту закидали, що він тиснув на Зеленського, аби той домігся розслідування діяльності сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

Крім того, комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив скаргу анонімного інформатора щодо розмови українського та американського президентів. Інформатор запевняє, що Трамп прагнув "втручання" з-за кордону у президентські вибори в США 2020 року. Згодом з'явилась інформація про появу другого інформатора, який нібито володіє інформацією про дії Трампа в "українському сканадлі" з перших рук. 

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