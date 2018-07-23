 У Києві проходить хресна хода УПЦ КП разом із Порошенком | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2018

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Новини

У Києві проходить хресна хода УПЦ КП разом із Порошенком

З нагоди святкування 1030-ліття хрещення Київської Русі десятки тисяч людей вийшли в українській столиці на хресну ходу. Серед них і президент Петро Порошенко.

Михайлівський собор у Києві - один із найбільших храмів УПЦ КП

Михайлівський собор у Києві - один із найбільших храмів УПЦ КП

В центрі Києва у суботу, 28 липня, проходить хода Української православної церкви Київського патріархату з нагоди 1030-ліття хрещення Київської Русі. Стаом на 13 годину, за повідомленням міністерства внутрішніх справ України, в ній брали участь близько 65 тисяч осіб, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". 

Хода розпочалася близько 12 години біля Володимирського собору на бульварі Тараса Шевченка, де перед цим пройшла божественна літургія. В заході бере участь президент Петро Порошенко зі своєю дружиною Мариною, а також низка представників уряду. Безпеку на заході забезпечують правоохоронці.

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Хресна хода УПЦ МП в центрі Києва на відзначення річниці хрещення Київської Русі зібрала тисячі прочан та священників з усіх єпархій і відбулася без масштабних провокацій і порушень правопорядку. (27.07.2018)

Під час хресної ходи вірян Української православної церкви Московського патріархату в Києві з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі за порядком стежили п'ять тисяч правоохоронців. (27.07.2018)

З нагоди річниці Порошенко знову порушив тему отримання невизнаною світовим православ'ям українською церквою томосу про автокефалію від Вселенського патріархату. За його словами, цей крок завершить утвердження незалежності і самостійності України. "Томос (..) зміцнить релігійну свободу, міжконфесійний мир. Він посилить права і свободи громадян", - сказав президент з нагоди святкування 1030-річчя Хрещення Київської Русі.

Напередодні в Києві відбулась хода, влаштована Українською православною церквою Московського Патріархату (УПЦ МП), яку підтримали близько 20 тисяч вірян з усіх областей країни. Ця церква є єдиною офіційно визнаною іншими церквами православною церквою України та досі виступала проти автокефалії.

Нагадаємо, що у квітні президент України Петро Порошенко закликав Вселенський патріархат надати томос Української помісної автокефальної церкви. Це звернення підтримала і Верховна Рада. Голова УПЦ КП Філарет прогнозує, що Константинополь схвалить рішення про єдину помісну автокефальну православну церкву в Україні вже до кінця 2018 року.

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