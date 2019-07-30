У Києві затримали шахраїв, які прикривалися Зеленським

Правоохоронці затримали шахраїв, які вдавали з себе довірених осіб президента України Володимира Зеленського. Про це ввечері п'ятниці, 30 серпня, повідомив глава Офісу президента України Андрій Богдан на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами Богдана, затримані зловмисники вимагали від колишнього співробітника держпідприємства "Укрспецекспорт" 570 000 доларів США за сприяння в призначенні на керівну посаду в держконцерні "Укроборонпром".

"Він відчув, що шахраї, звернувся із заявою в СБУ, працювали місяць, всі київські, представлялися один помічником глави офісу, інший керівником департаменту", - написав Богдан.

У свою чергу, Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про затримання шахраїв під час передачі частини коштів. "Чотири людини були затримані під час передачі частини коштів розміром 250 тисяяч доларів. Затримання відбулося в Києві в одному з офісів на вул. Банковій - напроти будівлі Офісу президента України", - зазначено в повідомленні.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура, оперативний супровід - Служба безпеки України, повідомили в ДБР.