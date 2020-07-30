 У Києві заперечують причетність СБУ до затримання у Білорусі ″вагнерівців″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2020

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У Києві заперечують причетність СБУ до затримання у Білорусі "вагнерівців"

У Києві заперечують причетність Служби безпеки України до затримання "вагнерівців", яких Білорусь передала Росії. Раніше низка російських та українських ЗМІ поширила версію про операцію українських спецслужб.

Затримання вагнерівців під Мінськом 29 липня

Затримання "вагнерівців" під Мінськом 29 липня

Служба безпеки України в середу, 19 серпня, заперечила інформацію про причетність до так званої "вагнерівської операції". "Дані стосовно участі СБУ у так званій "вагнерівській спецоперації" є звичайним фейком. А його першоджерелом, наголошуємо, понад тиждень тому було саме російське видання", - йдеться у повідомленні СБУ у соцмережі Facebook.

У відомстві наголошують, що жоден співробітник Служби безпеки України не брав участі в розмовах найманців із вербувальником, які нібито зафіксовані на раніше опублікованих аудіозаписах. "Тому титрування одного з учасників розмов, як "офіцер СБУ", є домислом та свідомою маніпуляцією", - додали в СБУ.

Версія про операцію українських спецслужб щодо "вагнерівців"

Ця заява стосується публікації спочатку в російських, а згодом і в українських ЗМІ інформації про те, що українські спецслужби планували спецоперацію із затримання найманців російської приватної військової кампанії (ПВК) "Вагнер". Для цього їх нібито хотіли виманити у Білорусь.

Утім, ця спецоперація, за версією ЗМІ, провалилася після того, як спецслужби повідомили про неї Офісу президента України. Колишній керівник Головного управління розвідки (ГУР) міноборони Василь Бурба нібито заявив про витік інформації і вимагав перевірити усіх, хто знав про цю спецоперацію, на поліграфі.

Стверджується, що цю перевірку так і не провели, а згодом президент України Володимир Зеленський звільнив Бурбу і призначив замість нього Кирила Буданова.

ГУР каже про операцію російський спецслужб

Кирило Буданов напередодні відкинув інформацію про нібито українську спецоперацію і заявив, що поїздка бойовиків ПВК "Вагнер" є спецоперацією російських спецслужб.

"Усі ці  так звані "приватні" військові компанії працюють у прямому підпорядкуванні російських силових структур та ніколи не діють без їхнього дозволу чи координації. Навіть якщо виконують "приватні" замовлення", - наголосив Буданов у коментарі інформагентству "Укрінформ".

Тим часом у Службі зовнішньої розвідки (СЗР) заявили про "російське походження" цієї інформації, яку в СЗР назвали "спеціальною інформаційною операцією".

У свою чергу, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у коментарі інтернет-виданню LB.ua назвав повідомлення про нібито операцію із затримання "вагнерівців" українськими спецслужбами "спланованою дезінформацією".

Нагадаємо, 29 липня в Білорусі було затримано 33 громадян РФ, яких білоруська влада називала членами ПВК "Вагнер" і підозрювала в намірі організувати масові заворушення в період президентських виборів. Деякі з них мали й українське громадянство. Україна заявила, що затримані брали участь у бойових діях на Донбасі. 12 серпня Офіс генерального прокурора України звернувся до генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про видачу 28-ми з 33 затриманих осіб. Утім, влада Білорусі повернула 32 бойовиків Росії. Це рішення президент України Володимир Зеленський назвав "м'яко кажучи, несправедливим". 

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