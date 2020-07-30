У Києві заперечують причетність СБУ до затримання у Білорусі "вагнерівців"

Служба безпеки України в середу, 19 серпня, заперечила інформацію про причетність до так званої "вагнерівської операції". "Дані стосовно участі СБУ у так званій "вагнерівській спецоперації" є звичайним фейком. А його першоджерелом, наголошуємо, понад тиждень тому було саме російське видання", - йдеться у повідомленні СБУ у соцмережі Facebook.

У відомстві наголошують, що жоден співробітник Служби безпеки України не брав участі в розмовах найманців із вербувальником, які нібито зафіксовані на раніше опублікованих аудіозаписах. "Тому титрування одного з учасників розмов, як "офіцер СБУ", є домислом та свідомою маніпуляцією", - додали в СБУ.

Версія про операцію українських спецслужб щодо "вагнерівців"

Ця заява стосується публікації спочатку в російських, а згодом і в українських ЗМІ інформації про те, що українські спецслужби планували спецоперацію із затримання найманців російської приватної військової кампанії (ПВК) "Вагнер". Для цього їх нібито хотіли виманити у Білорусь.

Утім, ця спецоперація, за версією ЗМІ, провалилася після того, як спецслужби повідомили про неї Офісу президента України. Колишній керівник Головного управління розвідки (ГУР) міноборони Василь Бурба нібито заявив про витік інформації і вимагав перевірити усіх, хто знав про цю спецоперацію, на поліграфі.

Стверджується, що цю перевірку так і не провели, а згодом президент України Володимир Зеленський звільнив Бурбу і призначив замість нього Кирила Буданова.

ГУР каже про операцію російський спецслужб

Кирило Буданов напередодні відкинув інформацію про нібито українську спецоперацію і заявив, що поїздка бойовиків ПВК "Вагнер" є спецоперацією російських спецслужб.

"Усі ці так звані "приватні" військові компанії працюють у прямому підпорядкуванні російських силових структур та ніколи не діють без їхнього дозволу чи координації. Навіть якщо виконують "приватні" замовлення", - наголосив Буданов у коментарі інформагентству "Укрінформ".

Тим часом у Службі зовнішньої розвідки (СЗР) заявили про "російське походження" цієї інформації, яку в СЗР назвали "спеціальною інформаційною операцією".

У свою чергу, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у коментарі інтернет-виданню LB.ua назвав повідомлення про нібито операцію із затримання "вагнерівців" українськими спецслужбами "спланованою дезінформацією".

Нагадаємо, 29 липня в Білорусі було затримано 33 громадян РФ, яких білоруська влада називала членами ПВК "Вагнер" і підозрювала в намірі організувати масові заворушення в період президентських виборів. Деякі з них мали й українське громадянство. Україна заявила, що затримані брали участь у бойових діях на Донбасі. 12 серпня Офіс генерального прокурора України звернувся до генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про видачу 28-ми з 33 затриманих осіб. Утім, влада Білорусі повернула 32 бойовиків Росії. Це рішення президент України Володимир Зеленський назвав "м'яко кажучи, несправедливим".