 У Києві замість параду до Дня незалежності відбудеться хода із Зеленським | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2019

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У Києві замість параду до Дня незалежності відбудеться хода із Зеленським

Голова Офісу президента України Андрій Богдан анонсує заміну "традиційному" параду до Дня незалежності в Києві: ходу гідності "у європейському стилі" за участю військових, волонтерів та президента.

Парад до Дня Незалежності у Києві в 2018 році

Парад до Дня Незалежності у Києві в 2018 році

Керівник Офісу президента України Андрій Богдан у вівторок, 30 липня, повідомив, що замість військового параду в День незалежності України відбудеться хода гідності Хрещатиком за участю військовослужбовців та ветеранів АТО.

За словами Богдана, хода замінить "традиційний" парад в радянських традиціях із "недешевою демонстрацією військової техніки" і буде заходом "у європейському стилі".

"Планується, що Хрещатиком пройдуть представники різних родів військ, Збройних сил України. Ветерани АТО зможуть приєднатися до представників своїх бригад", - цитує слова Богдана на пресконференції у Києві агенція "Інтерфакс-Україна".

Разом із військовими у ході також візьмуть участь медики, вчителі, спортсмени, дипломати і волонтери, а також президент України Володимир Зеленський, зазначив Богдан. Він також повідомив про те, що в центрі Києва відбудеться "грандіозний концерт, організацією якого займається один із відомих українських режисерів".

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