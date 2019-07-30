У Києві замість параду до Дня незалежності відбудеться хода із Зеленським

Голова Офісу президента України Андрій Богдан анонсує заміну "традиційному" параду до Дня незалежності в Києві: ходу гідності "у європейському стилі" за участю військових, волонтерів та президента.
Керівник Офісу президента України Андрій Богдан у вівторок, 30 липня, повідомив, що замість військового параду в День незалежності України відбудеться хода гідності Хрещатиком за участю військовослужбовців та ветеранів АТО.
За словами Богдана, хода замінить "традиційний" парад в радянських традиціях із "недешевою демонстрацією військової техніки" і буде заходом "у європейському стилі".
"Планується, що Хрещатиком пройдуть представники різних родів військ, Збройних сил України. Ветерани АТО зможуть приєднатися до представників своїх бригад", - цитує слова Богдана на пресконференції у Києві агенція "Інтерфакс-Україна".
Разом із військовими у ході також візьмуть участь медики, вчителі, спортсмени, дипломати і волонтери, а також президент України Володимир Зеленський, зазначив Богдан. Він також повідомив про те, що в центрі Києва відбудеться "грандіозний концерт, організацією якого займається один із відомих українських режисерів".
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