 У Києві завершилася акція ″Національного корпусу″ проти корупції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2019

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Новини

У Києві завершилася акція "Національного корпусу" проти корупції

Учасники акції "Національного корпусу" проти розкрадання коштів в "Укроборонпромі" передали свої вимоги Адміністрації президента України. В акції взяло участь близько 5000 осіб, кажуть у МВС України.

Національний корпус на акції в Києві

Прихильники політичної партії "Національний корпус" на акції в Києві (фото з архіву)

Політична партія "Національний корпус" у суботу, 23 березня, провела чергову масову акцію у центральній частині Києва. Учасники заходу вийшли на вулиці української столиці проти схем розкрадання коштів у державному концерні "Укроборонпром". У акції взяли участь також родичі й батьки загиблих ветеранів бойових дій на Донбасі, передають "Українські новини".

Акція розпочалася на Майдані незалежності. Згодом колона учасників маніфестації вирушила до Європейської площі та піднялася вулицею Грушевського до Шовковичної, вийшовши на Банкову. Тут поблизу будівлі Адміністрації президента України учасники мітингу передали свої вимоги до президентської адміністрації. О 16:30 акція завершилася, повідомили в прес-службі міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

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Маніфестанти поставили перед адміністрацією манекен із відрубаними руками і фотографією колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського на ньому, а також закидали його поминальними вінками.

Серед оголошених вимог мітингарів - взяти під варту й арештувати рахунки та майно Олега Гладковського і учасників схеми з розкрадання в дежконцерні "Укроборонпром" - Ігоря Гладковського, Віталія Жукова, Андрія Рогози, керівництва концерну.

Також лунали вимоги призначити всім винним у розкраданні оборонного бюджету максимальні терміни позбавлення волі з конфіскацією майна, оприлюднити матеріали всіх кримінальних проваджень, пов'язаних із розкраданням, які не належать до інформації з обмеженим доступом. Крім того, учасники протесту наполягали на щотижневому звіті генерального прокурора Юрія Луценка у цій справі.

За даними прес-служби Міністерства внутрішніх справ України, в акції взяло участь близько п'ять тисяч учасників. Для охорони правопорядку було залучено близько 1,5 тисячі працівників поліції та Національної гвардії, наголошується в повідомленні прес-служби МВС України.

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