У Китаї ізолювали п'ять міст через коронавірус, скасовано заходи до Нового року

Китайська влада у четвер, 23 січня, повідомила про смерть у провінції Хебей 80-річного чоловіка від коронавірусу. Це - перший випадок смерті від нового вірусу поза межами провінції Хубей, адміністративним центром якої є місто Ухань. Таким чином, кількість померлих внаслідок захворювання зросла до 18 людей. Крім того, ще щонайменше 644 особи інфіковані новим вірусом, повідомляє агенція новин dpa.

Китай ізолював п'ять міст

Тим часом китайська влада у рамках заходів зі стримування поширення вірусу вирішила ізолювати вже п'ять міст: Ухань, Хуанган, Ечжоу, Чібі та Сяньтао. Усі вони розташовані у провінції Хубей. Призупинено автобусний, залізничний та поромний рух з цих міст до інших населених пунктів, повідомляють китайські державні ЗМІ. Також закриті ігрові майданчики та розважальні заклади, ринки, на яких продають живу птицю.

У містах, в яких запровадили обмежувальні заходи, проживають понад 20 мільйонів людей. Місцеве населення масово купує продукти у магазинах, медичні маски і пальне.

У Пекіні скасували заходи зі святкування Нового року

Аби не допустити поширення коронавірусу, влада столиці Китаю Пекіна вирішила скасувати великі публічні заходи на наступних вихідних з нагоди святкування китайського Нового року. За даними видання Beijing News, у столиці також не відбудуться два дуже відомі храмові свята, які приваблювали велику кількість туристів. Будуть закриті також й інші туристичні атракціони у столиці.

У цю пору року сотні мільйонів китайців мандрують країною, аби відвідати рідних та друзів. Щоб зменшити потік мандрівників, китайська залізниця дозволила з п'ятниці повертати куплені квитки без втрати коштів.

Нові випадки захворювання в інших країнах

У В'єтнамі виявили вірус у двох громадян Китаю, а в Саудівській Аравії - у медсестри з Індії. З інших країн раніше повідомлялося про чотири випадки у Таїланді і по одному - в Сінгапурі, Японії, Південній Кореї, на Тайвані і в США.

У ВООЗ поки не бачать підстав оголошувати "надзвичайну ситуацію"

Тим часом і за підсумками засідання 23 січня комітет з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) не знайшов підстав оголошувати "надзвичайну ситуацію" на міжнародному рівні через коронавірус. Для цього "поки рано", заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, оскльки кількість зафіксованих випадків у інших країнах є незначною. Також він сподівається, що оголошена ізоляція китайських міст не буде тривалою.

Пошуки вакцини проти коронавірусу

Проти нового коронавірусу поки немає вакцини. Над її розробкою вже планують роботу три дослідницькі групи, повідомляє агентство новин Reuters. Вони хочуть створити глобальну коаліцію для боротьби з хворобами.