 У Китаї хочуть протестувати на коронавірус багатомільйонне місто | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.10.2020

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Новини

У Китаї хочуть протестувати на коронавірус багатомільйонне місто

Східнокитайський прибережний мегаполіс Ціндао хоче протестувати на коронавірус усе своє населення, яке перевищує дев'ять мільйонів людей.

Тестування на коронавірус у китайському місті Ціндао, архівне фото

Тестування на коронавірус у китайському місті Ціндао, архівне фото

Влада міста Ціндао на сході Китаю хоче протестувати на коронавірус усе населення мегаполісу та його околиць, загалом понад 9 мільйонів осіб. Місцева комісія з питань охорони здоров'я оголосила про десяток нових інфікувань, більшість яких пов'язані з лікарнями. Про це повідомляє інформагенція dpa у понеділок, 12 жовтня.

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Відразу після виявлення перших інфікувань лікарі обстежили понад 140 тисяч людей, зосередившись на секторі охорони здоров'я. "Все місто протестують протягом п'яти днів", - заявили у місцевій владі.

Упродовж тривалого часу у Китаї повідомляли, що реєстрували лише завезені з-за кордону випадки інфікування коронавірусом. За офіційними даними, Китаю вдалося зупинити поширення вірусу завдяки суворим заходам, таким як закриття мегаполісів, сувора ізоляція та заборона на в'їзд. Однак, протягом останніх місяців у Китаї таки реєстрували кілька місцевих спалахів вірусу. Утім, за китайськими даними, їх швидко стримали. У цих випадках також призначали масові тестування на коронавірус.

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