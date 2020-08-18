У Китаї хочуть протестувати на коронавірус багатомільйонне місто

Східнокитайський прибережний мегаполіс Ціндао хоче протестувати на коронавірус усе своє населення, яке перевищує дев'ять мільйонів людей.
Влада міста Ціндао на сході Китаю хоче протестувати на коронавірус усе населення мегаполісу та його околиць, загалом понад 9 мільйонів осіб. Місцева комісія з питань охорони здоров'я оголосила про десяток нових інфікувань, більшість яких пов'язані з лікарнями. Про це повідомляє інформагенція dpa у понеділок, 12 жовтня.
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Відразу після виявлення перших інфікувань лікарі обстежили понад 140 тисяч людей, зосередившись на секторі охорони здоров'я. "Все місто протестують протягом п'яти днів", - заявили у місцевій владі.
Упродовж тривалого часу у Китаї повідомляли, що реєстрували лише завезені з-за кордону випадки інфікування коронавірусом. За офіційними даними, Китаю вдалося зупинити поширення вірусу завдяки суворим заходам, таким як закриття мегаполісів, сувора ізоляція та заборона на в'їзд. Однак, протягом останніх місяців у Китаї таки реєстрували кілька місцевих спалахів вірусу. Утім, за китайськими даними, їх швидко стримали. У цих випадках також призначали масові тестування на коронавірус.
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