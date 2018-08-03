У Каталонії вшанували пам'ять жертв минулорічних терактів

Іспанці вшанували пам'ять жертв торішнього терористичного нападу в центрі Барселони та місті Камбрілс. У церемонії, що відбулася на бульварі Ла Рамбла у п'ятницю, 17 серпня, взяв участь король Іспанії Феліпе з дружиною королевою Летіцією, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та очільник регіонального уряду Каталонії Жоакім Торра, інформує агенція AFP.

Під час церемонії вірш англійського поета Джона Донна (1572-1631) під назвою "Немає людини, котра би була наче острів" зачитали кількома мовами на згадку про загиблих під час терористичної атаки громадян різних країн.

Водночас церемонія стала майданчиком для гасел каталонців, котрі вимагали звільнення з-під варти лідерів руху за незалежність регіону. Активісти розгорнули банери з написами "Звільніть політв'язнів" та "Іспанський король - небажаний гість у Каталонії". Як повідомлялося раніше, обвинуваченим каталонським лідерам сепаратистів та екс-керівнику регіону Карлесу Пучдемону загрожує до 25 років ув'язнення за їхню роль у подіях, спрямованих на відокремлення Каталонії від Іспанії.

Нагадаємо, внаслідок наїзду вантажного мікроавтобуса на пішоходів у центральній частині Барселони 17 серпня 2017 року, а також подальших нападів у столиці Каталонії та містечку Камбрілс загалом загинули 16 людей. Ще понад 120 потерпілих отримали поранення різного ступеня тяжкості. Відповідальність за скоєні в Барселоні та Камбрілсі терористичні напади взяли на себе екстремісти "Ісламської держави". Унаслідок скоєння атак у обох містах Каталонії загинули та постраждали громадяни 34 країн.

Дивитись відео 01:45 Now live 01:45 хв Поділитись Сльози та аплодисменти: Барселона оговтується від теракту (18.08.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2iTlF Сльози та аплодисменти: Барселона оговтується від теракту (18.08.2017)