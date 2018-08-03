 У Каталонії вшанували пам′ять жертв минулорічних терактів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2018

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Новини

У Каталонії вшанували пам'ять жертв минулорічних терактів

У Барселоні в роковини терористичного нападу на бульварі Ла Рамбла вшанували пам'ять жертв теракту. У церемонії взяв участь король Іспанії, присутність якого викликала невдоволення багатьох каталонців.

Король Іспанії Феліпе з дружиною під час церемонії вшанування пам'яті жертв атак у Каталонії, 17 серпня 2018 року

Король Іспанії Феліпе з дружиною під час церемонії вшанування пам'яті жертв атак у Каталонії, 17 серпня 2018 року

Іспанці вшанували пам'ять жертв торішнього терористичного нападу в центрі Барселони та місті Камбрілс. У церемонії, що відбулася на бульварі Ла Рамбла у п'ятницю, 17 серпня, взяв участь король Іспанії Феліпе з дружиною королевою Летіцією, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та очільник регіонального уряду Каталонії Жоакім Торра, інформує агенція AFP.

Під час церемонії вірш англійського поета Джона Донна (1572-1631) під назвою "Немає людини, котра би була наче острів" зачитали кількома мовами на згадку про загиблих під час терористичної атаки громадян різних країн.

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Водночас церемонія стала майданчиком для гасел каталонців, котрі вимагали звільнення з-під варти лідерів руху за незалежність регіону. Активісти розгорнули банери з написами "Звільніть політв'язнів" та "Іспанський король - небажаний гість у Каталонії". Як повідомлялося раніше, обвинуваченим каталонським лідерам сепаратистів та екс-керівнику регіону Карлесу Пучдемону загрожує до 25 років ув'язнення за їхню роль у подіях, спрямованих на відокремлення Каталонії від Іспанії.

Нагадаємо, внаслідок наїзду вантажного мікроавтобуса на пішоходів у центральній частині Барселони 17 серпня 2017 року, а також подальших нападів у столиці Каталонії та містечку Камбрілс загалом загинули 16 людей. Ще понад 120 потерпілих отримали поранення різного ступеня тяжкості. Відповідальність за скоєні в Барселоні та Камбрілсі терористичні напади взяли на себе екстремісти "Ісламської держави". Унаслідок скоєння атак у обох містах Каталонії загинули та постраждали громадяни 34 країн.

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