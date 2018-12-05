 У Канаді затримали фінансову директорку Huawei, Китай обурений | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.12.2018

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Новини

У Канаді затримали фінансову директорку Huawei, Китай обурений

Канадські правоохоронці за запитом США затримали фінансову директорку китайського технологічного гіганта Huawei Мен Ваньчжоу. Підставою для затримання могло стати порушення компанією американських санкцій проти Ірану.

Мен Ваньчжоу затримали у Ванкувері

Мен Ваньчжоу затримали у Ванкувері

У канадському Ванкувері затримали фінансову директорку китайської технологічної компанії Huawei Technologies Мен Ваньчжоу, повідомило міністерство юстиції Канади ввечері в середу, 5 грудня. Вона була затримана ще 1 грудня, в той день, коли президент США Дональд Трамп домовився із лідером КНДР Сі Цзіньпіном щодо відстрочення на 90 днів підвищення мит сторонами у торговельній суперечці.

Мен Ваньчжоу, яка є донькою засновника Huawei, а також віце-президенткою компанії, затримали за запитом США. Підставою для затримання стало ймовірне порушення компанією санкцій, запроваджених Вашингтоном проти Ірану. Затриманій загрожує екстрадиція до США.

Поки невідомо, про які конкретно порушення йдеться, зазначає агенція Reuters. Раніше агенція з посиланням на джерела повідомляла, що американська влада проводила розслідування щодо ймовірного постачання Huawei американських товарів до Ірану та інших країн попри санкції США.

DW.COM

Високопоставлений іранський військовий заявив, що Тегеран і надалі буде проводити ракетні випробування - задля нарощення оборонної міці. США напередодні звинуватили Іран у новому випробуванні балістичної ракети. (02.12.2018)

За підсумками зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна США погодилися відкласти на 90 днів підвищення мит на китайські товари, заплановане на 1 січня. За цей час сторони намагатимуться досягти нової торговельної угоди. (02.12.2018)

Пекін висловив протест проти затримання Мен Ваньчжоу, яка є дуже відомою у Китаї, та закликав негайно звільнити її. У заяві китайського посольства в Оттаві стверджується, що вона "не порушила жодних законів США чи Канади".

У Huawei Technologies заявили, що мають дуже мало інформації про обвинувачення щодо Мен Ваньчжоу. Компанія нічого не знає про будь-які порушення з боку фінансової директорки. Там також зазначили, що виконують усі закони та норми, у тому числі щодо експортного контролю та санкцій ООН, США та Євросоюзу, передає агенція AP. У міністерстві юстиції США відмовилися коментувати ситуацію.

Huawei Technologies є однією з найбільших у світі компаній у сфері телекомунікацій. У другому кварталі цього року вона вперше обійшла американську компанію Apple за кількістю проданих смартфонів.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

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    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

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    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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