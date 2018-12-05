У Канаді затримали фінансову директорку Huawei, Китай обурений

У канадському Ванкувері затримали фінансову директорку китайської технологічної компанії Huawei Technologies Мен Ваньчжоу, повідомило міністерство юстиції Канади ввечері в середу, 5 грудня. Вона була затримана ще 1 грудня, в той день, коли президент США Дональд Трамп домовився із лідером КНДР Сі Цзіньпіном щодо відстрочення на 90 днів підвищення мит сторонами у торговельній суперечці.

Мен Ваньчжоу, яка є донькою засновника Huawei, а також віце-президенткою компанії, затримали за запитом США. Підставою для затримання стало ймовірне порушення компанією санкцій, запроваджених Вашингтоном проти Ірану. Затриманій загрожує екстрадиція до США.

Поки невідомо, про які конкретно порушення йдеться, зазначає агенція Reuters. Раніше агенція з посиланням на джерела повідомляла, що американська влада проводила розслідування щодо ймовірного постачання Huawei американських товарів до Ірану та інших країн попри санкції США.

Пекін висловив протест проти затримання Мен Ваньчжоу, яка є дуже відомою у Китаї, та закликав негайно звільнити її. У заяві китайського посольства в Оттаві стверджується, що вона "не порушила жодних законів США чи Канади".

У Huawei Technologies заявили, що мають дуже мало інформації про обвинувачення щодо Мен Ваньчжоу. Компанія нічого не знає про будь-які порушення з боку фінансової директорки. Там також зазначили, що виконують усі закони та норми, у тому числі щодо експортного контролю та санкцій ООН, США та Євросоюзу, передає агенція AP. У міністерстві юстиції США відмовилися коментувати ситуацію.

Huawei Technologies є однією з найбільших у світі компаній у сфері телекомунікацій. У другому кварталі цього року вона вперше обійшла американську компанію Apple за кількістю проданих смартфонів.