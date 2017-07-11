У кабінеті заступниці генпрокурора України виявлений пристрій для прослуховування

Правоохоронці виявили в кабінеті заступниці генерального прокурора Анжели Стрижевскої пристрій для прослуховування. Про це у понеділок, 19 серпня, повідомила прессекретарка генпрокурора Лариса Сарган. Пристрій був виявлений 17 серпня, на місце була викликана слідчо-оперативна група СБУ, яка зафіксувала цей факт та зареєструвала кримінальне провадження.

ГПУ пов'язує наявність пристрою для прослуховування з тим, що Стрижевська є керівником прокурора, який підтримує адмінпротокол щодо директора НАБУ Артема Ситника, повідомила Сарган. Вона додала, що для санкціонованого прослуховування кабінету одного з керівників ГПУ необхідний дозвіл від генпрокурора або від його заступника. "Відповідно, у даному випадку мав би бути дозвіл від керівника САП-заступника генпрокурора. Натомість жоден із заступників ГПУ, генпрокурор чи керівник САП таку "прослушку" не санкціонували", - повідомила Сарган.

Нагадаємо, 14 серпня українське Національне антикорупційне бюро заявило, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак отримав хабар за нібито звернення до заступниці генерального прокурора Анжели Стрижевської для впливу на суддів Касаційного цивільного суду Верховного Суду. Гримчака затримали за підозрою в шахрайстві. За даними слідчих, він вимагав від представника неназваної фірми "неправомірну вигоду" на загальну суму 1,1 мільйона доларів.

Своєю чергою, начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що Стрижевська не причетна до злочинних дій Юрія Гримчака. "Ми чекали-чекали, але він так з нею і не сконтактував", - сказав Горбатюк. Таким чином, доказів причетності Стрижевської до цієї злочинної схеми немає.