У Золотому розпочалося розведення сил - Вадим Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у вівторок, 29 жовтня, заявив, що процес розведення сил і засобів в місті Золотому Луганської області стартував. "До самої зустрічі в "нормандському форматі" буде розведення на тих ділянках, які ми узгодили. В Золотому розведення відбувається просто зараз. Ми стартуємо відсьогодні", - сказав Пристайко журналістам у Маріуполі, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, розведення має бути перевірене та підтверджене Спецільною моніторинговою місією ОБСЄ, якій дали "час на підготовку". Пристайко додав, що після Золотого й дотримання необхідного режиму припинення вогню буде також розведення сил у Петрівському.

Утім, президент України Володимир Зеленський на прохання агентства "Інтерфакс-Україна" прокоментувати розведення сил у Золотому сказав: "Дочекайтеся, будь ласка, офіційної відповіді від ООС". Згодом у пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил (ООС) агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили початок розведення сил і засобів у районі Золотого.

Пристайко також висловив сподівання, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції, РФ. - Ред.) відбудеться в листопаді. "Я думаю, що Україна дотисне питання про проведення форуму ("нормандської четвірки". - Ред.) у тому форматі, в якому ми хочемо. І ми сподіваємося, що це буде в наступному місяці. (...) Ми робимо все для того, щоб зустріч відбулася", - сказав міністр журналістам у Маріуполі.

Тим часом міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтвердив 29 жовтня, що напередодні увечері в районі Золотого були обстріли. "Заходила, як ми думаємо, диверсійно-розвідувальна група. Ми так думаємо: треба перевіряти цю інформацію. І було кілька кулеметних чи автоматних черг", - зазначив він.

За повідомленням пресцентру Операції об'єднаних сил (ООС), бойовики 28 жовтня "п'ять разів здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів, АГС (автоматичного гранатомета. - Ред.), ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї в п'ятикілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4)".

Нагадаємо, що напередодні в Росії нагадали, що розведення сил на Донбасі є важливим для проведення саміту "нормандської четвірки". "Ми сподіваємося, що у міру того, як президент України змусить (...) виконувати власні накази, можна буде говорити про підготовку до розведення, що є важливою складовою підготовки до проведення саміту", - зазначив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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