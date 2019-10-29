 У Золотому розпочалося розведення сил - Вадим Пристайко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Золотому розпочалося розведення сил - Вадим Пристайко

У районі міста Золоте розпочалося розведення сил, повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. За його словами, після дотримання режиму припинення вогню буде також розведення сил у Петрівському.

Золоте

Дорога в Золотому

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у вівторок, 29 жовтня, заявив, що процес розведення сил і засобів в місті Золотому Луганської області стартував. "До самої зустрічі в "нормандському форматі" буде розведення на тих ділянках, які ми узгодили. В Золотому розведення відбувається просто зараз. Ми стартуємо відсьогодні", - сказав Пристайко журналістам у Маріуполі, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, розведення має бути перевірене та підтверджене Спецільною моніторинговою місією ОБСЄ, якій дали "час на підготовку". Пристайко додав, що після Золотого й дотримання необхідного режиму припинення вогню буде також розведення сил у Петрівському.

Утім, президент України Володимир Зеленський на прохання агентства "Інтерфакс-Україна" прокоментувати розведення сил у Золотому сказав: "Дочекайтеся, будь ласка, офіційної відповіді від ООС". Згодом у пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил (ООС) агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили початок розведення сил і засобів у районі Золотого.

Пристайко також висловив сподівання, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції, РФ. - Ред.) відбудеться в листопаді. "Я думаю, що Україна дотисне питання про проведення форуму ("нормандської четвірки". - Ред.) у тому форматі, в якому ми хочемо. І ми сподіваємося, що це буде в наступному місяці. (...) Ми робимо все для того, щоб зустріч відбулася", - сказав міністр журналістам у Маріуполі.

DW.COM

У Кремлі продовжують наполягати, що розведення сил на Донбасі є передумовою для проведення саміту в "нормандському форматі". За словами речника Путіна, у Москві стежили за поїздкою Володимира Зеленського на Донбас. (28.10.2019)

Під час перебування в Золотому на Донбасі Зеленський поспілкувався з місцевими жителями, військовими, а також з людьми, які назвалися добровольцями. В штабі ООС заявили, що ці добровольці перебувають там нелегально. (26.10.2019)

Тим часом міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтвердив 29 жовтня, що напередодні увечері в районі Золотого були обстріли. "Заходила, як ми думаємо, диверсійно-розвідувальна група. Ми так думаємо: треба перевіряти цю інформацію. І було кілька кулеметних чи автоматних черг", - зазначив він.

За повідомленням пресцентру Операції об'єднаних сил (ООС), бойовики 28 жовтня "п'ять разів здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів, АГС (автоматичного гранатомета. - Ред.), ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї в п'ятикілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4)".

Нагадаємо, що напередодні в Росії нагадали, що розведення сил на Донбасі є важливим для проведення саміту "нормандської четвірки". "Ми сподіваємося, що у міру того, як президент України змусить (...) виконувати власні накази, можна буде говорити про підготовку до розведення, що є важливою складовою підготовки до проведення саміту", - зазначив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Дивитись відео 02:27

Розведення військ у Золотому: що кажуть місцеві жителі? (28.10.2019)

  • Шахта у місті Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Історична шахта

    Шахта "Золоте" - одна з двох, що діють на території міста. Їй понад 100 років. Як і більшість державних шахт, ця є дотаційним підприємством. Нині вона розташована практично на лінії фронту. Крім війни, проблем додає те, що "Золоте" бореться з підтопленням водами тих шахт, що розташовані на окупованій території. Таке підтоплення створює величезну екологічну небезпеку для регіону.

  • Шахтарі з міста Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Прифронтові шахтарі

    Антон (ліворуч) та Андрій (праворуч) все життя працюють на шахті. Шахтарі живуть у скруті - їм місяцями не платять зарплату. Андрієві трошки легше - він вже отримує пенсію і менше залежить від зарплатні. Каже, що майбутнього не бачить ані у шахти, ані у Золотого. Втім, залишати рідне місто не хоче. Чорні круги навколо очей у Антона - від вугільного пилу.

  • Золотий пам'ятник шахтарю у місті Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Згадка про "золоту епоху" Золотого

    Про минулі "золоті" часи нагадує позолочена скульптура шахтаря у місцевому парку. Приналежність до шахтарської професії досі має велике значення для місцевої ідентичності на Донбасі. Адже за Радянського Союзу гірники мали високий соціальний статус. Шахтарі і сьогодні гордяться своєю професією, що давно втратила колишній престиж.

  • Дитячий майданчик у шахтарському місті

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Шахтар-арт

    Речі, пов'язані з шахтарською працею, можна побачити навіть на дитячому майданчику. Цих бедриків змайстрували з шахтарських шоломів.

  • Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Місто, що вмирає

    Проблеми у Золотому почалися ще до війни - із занепадом вугільної промисловості. Наприкінці 1960-х років місто налічувало майже 28000 мешканців. Сьогодні - вдвічі менше. Під час активної фази бойових дій війни, що триває з 2014 року, місто потерпало від обстрілів. За період війни тут загинули 16 цивільних. Частина Золотого - селище Золоте-5 - зараз контролюється бойовиками "ЛНР".

  • Мешканці селища Золоте-4

    Золоте: занепад, шахти та війна

    В очікуванні розведення військ

    У прифронтових районах міста досі небезпечно. Мешканці селища Золоте-4, подружжя пенсіонерів Олександр і Тетяна, сподіваються, що після анонсованого розведення сторін менше стрілятимуть. Місцева волонтерка Марина Данилкіна (праворуч) з ними не згодна. Вона боїться, що після відходу української армії бойовики самопроголошеної "ЛНР" мститимуться мешканцям Золотого, котрі мають проукраїнську позицію.

  • Українські військові, які стоять біля Золотого

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Військові на позиціях біля Золотого

    Більшість українських військових у Золотому теж не в захваті від анонсованого розведення. Бійці не довіряють противнику - бояться, що сепаратисти не відійдуть, а займуть позиції, які залишить українська армія.

  • Баян на балконі полишеного будинку на околиці Золотого

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Нагадування про мирне життя

    Місцеві, які залишили свої квартири на околиці Золотого через постійні обстріли, забрали не всі свої речі. Часом тут можна натрапити на зовсім неочікувані знахідки - як-от баян на балконі. Зараз музики у цьому місці не почути - лунають хіба що постріли.

  • КПВВ Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    "Напіввідкритий" КПВВ

    КПВВ "Золоте" - чи не єдине, що було побудовано, а не зруйновано у Золотому за останні роки. Втім, своєї функції він не виконує: перетнути лінію розмежування тут неможливо. Адже сепаратисти не відкривають пункт пропуску зі свого боку. Відкриття "Золотого" дозволило б розвантажити КПВВ у Станиці Луганській, що наразі є єдиним діючим на Луганщині, і суттєво покращити гуманітарну ситуацію.

  • КПВВ Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    КПВВ працює як звичайний блок-пост

    Наразі КПВВ "Золоте" працює фактично як звичайний блок-пост: тут контролюють людей, які прямують із прифронтових, але підконтрольних уряду селищ. При цьому у "Золотому", як і на інших КПВВ на лінії зіткнення, працюють прикордонники і представники фіскальної служби, які перевіряють поодинокі автівки і пішоходів. Також тут є вся необхідна інфраструктура - зокрема, укриття від обстрілів.

  • Контроль на блок-посту

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Незручності для місцевих

    Перевірки тут більш прискіпливі, ніж на звичайних блок-постах. До того ж "Золоте", як і інші КПВВ, не працює вночі. Це - додаткові незручності для місцевих. Зокрема для шахтарів, адже шахти працюють цілодобово. Місцеві часто об'їжджають КПВВ ґрунтовими шляхами. Втім, це можливо лише за гарної погоди. У дощ, коли дороги розмиті, КПВВ - єдина можливість потрапити до цивілізації і повернутись додому.

  • Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Дорога на "той бік"

    Дорога, що веде від КПВВ до окупованого Первомайська, наразі перекрита. До війни у Первомайську працювали багато мешканців Золотого. Раніше дістатися туди можна було менше ніж за годину. Зараз потрапити до Первомайська з Золотого можна лише через інші КПВВ - приміром, у Станиці Луганській. Така дорога займе цілий день.

    Автор: Микола Бердник


DW.COM

Золоте: занепад, шахти та війна

Шахтарське містечко Золоте опинилось на самісінькій лінії фронту, а частина його контролюється "ЛНР". Саме тут планується наступний етап розведення військ на Донбасі. Мирне та військове життя Золотого - у фотодобірці DW. (27.09.2019)  

Аудіо й відео до теми

Розведення військ у Золотому: що кажуть місцеві жителі? (28.10.2019)  

Також за темою

Fotoreportage Ost-Ukraine Stadt Solote

У штабі ООС підтвердили дзеркальне розведення сил у Золотому 29.10.2019

У штабі Операції об'єднаних сил повідомили про початок розведення сил і засобів сторін конфлікту у Золотому Луганської області опівдні 29 жовтня.

Symbolbild Moskau

У Кремлі наполягають на розведенні сил як умові "нормандського саміту" 28.10.2019

У Кремлі продовжують наполягати, що розведення сил на Донбасі є передумовою для проведення саміту в "нормандському форматі". За словами речника Путіна, у Москві стежили за поїздкою Володимира Зеленського на Донбас.

Wolodymyr Selensky Porträt

Коментар: Володимир Зеленський - "не лох" та весь - у Золотому 28.10.2019

Поїздка президента України в район розведення сил у Золоте так і не дала відповіді на питання, яку ціну Володимир Зеленський готовий заплатити за мир на Донбасі, вважає журналіст Сергій Руденко.

Реклама

Докладно

Цуценя чихуахуа (Imago/Westend61)

Бізнес на контрабанді собак - "Європа у фокусі" (відео)

У ФРН мафія заробляє мільйони на цуценятах. У Греції дедалі більше наркотиків. Російське село повстало проти сміття.  

Збір урожаю в Україні (Genia Savilov/AFP/Getty Images)

Продаж землі в Україні з перспективи німця (відео)

Йоганн Венцль 16 років орендує земельні паї на Черкащині. Як він ставиться до скасування мораторію на продаж землі?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  