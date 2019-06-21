 У Зеленського планують драконівські штрафи для депутатів за ″кнопкодавство″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2019

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Новини

У Зеленського планують драконівські штрафи для депутатів за "кнопкодавство"

Відповідальність за неперсональне голосування народними депутатами передбачатиме штрафи від трьох до п'яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, наголосив представник президента у ВР Руслан Стефанчук.

Верховна Рада України

Засідання Верховної Ради України

Представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук розповів, що кримінальна відповідальність за неперсональне голосування передбачатиме штрафи від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Про це він заявив у п'ятницю, 21 червня, в ефірі "Радіо НВ".

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"Ми запропонували внести зміни до Кримінального кодексу України, за яким особа, яка порушує обов'язок іншої особи, народного депутата, голосувати персонально, залучатиметься до кримінальної відповідальності у вигляді штрафу від 3 тисяч до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів", - розповів Стефанчук, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

"Один із варіантів - але ми розглядатимемо його в питаннях, які пов'язані з депутатськими прогулами, - ми хотіли б ввести ще одну санкцію - громадські роботи", - додав він.

Раніше цього дня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України.

18 червня представник Руслан Стефанчук повідомив, що в адміністрації президента підготували законопроекти про кримінальну відповідальність народних депутатів за неперсональне голосування, а також про відповідальність за прогули, нагадує "Інтерфакс-Україна".

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