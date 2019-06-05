У Зеленського оголосили конкурс на посади голів РДА в семи областях

У рамках онлайн-проєкту команди президента України Володимира Зеленського LIFT оголосили конкурс на посади голів райдержадміністрацій (РДА) у семи областях. Про це увечері неділі, 18 серпня, повідомили на Facebook-сторінці команди Зеленського.

"Шукаємо розумних і цілеспрямованих керівників на посади голів районних державних адміністрацій у Львівській, Луганській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях", - йдеться у дописі.

Автори допису запевняють, що вже "провели величезну роботу для пошуку крутих спеціалістів у Херсонській області". У понеділок, 19 серпня, у Зеленського додали, що до проєкту приєдналася і Київська область.

Серед вимог до кандидатів на участь у конкурсі - мати вищу освіту, вміти керувати людьми, не боятися телекамер і запитань журналістів, "негативно ставитися до корупції".

Нагадаємо, 12 серпня Зеленський видав розпорядження про звільнення 11 голів райдержадміністрацій у Львівській області та ще семи - в Донецькій. Крім того, 1 липня своїм указом президент звільнив п'ятьох голів районних державних адміністрацій у Київській області. Згодом Зеленський звільнив ще кілька десятків голів райджерадміністрацій в кількох областях.

Всі ці звільнення відбулися у зв'язку з завершенням терміну президентських повноважень Петра Порошенка, який призначав на посади цих чиновників, зазначалося в текстах розпоряджень.

Нагадаємо, онлайн-проєкт LIFT команда Зеленського запустила наприкінці травня цього року. На цьому сайті публікуються вакансії та проводиться пошук ідей.