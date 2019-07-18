У Зеленського запропонували одночасно звільнити Сенцова і Вишинського

Офіс президента України Володимира Зеленського у четвер, 18 липня, запропонував Росії одночасно звільнити українського політв'язня в РФ Олега Сенцова та головного редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

"В Офісі президента з великою зацікавленістю дізналися про пропозицію Російської Федерації щодо звільнення Кирила Вишинського як перший крок доброї волі з боку України. Цілком підтримуємо політику кроків доброї волі і пропонуємо Росії зробити і свій крок назустріч - звільнивши Олега Сенцова. І для взаємної переконаності у спільній добрій волі ми пропонуємо зробити це одночасно", - написала речниця Зеленського Юлія Мендель у Facebook.

Раніше прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що першим кроком для початку нормалізації відносин Росії і України могло б стати повернення до РФ Кирила Вишинського. Так він прокоментував попередню заяву Зеленського про те, що першим кроком до нормалізації діалогу Москви і Києва могло б бути звільнення українських моряків. Зеленський виступив із цією заявою після телефонної розмови з Путіним і розповів, що під час неї глава Кремля запропонував обмінятися утримуваними особами у форматі "всіх на всіх".

Нагадаємо, Вишинського було затримано співробітниками Служби безпеки України (СБУ) 15 травня минулого року. Спільно із представниками прокуратури АРК вони провели слідчі дії в офісі "РИА Новости Украина" у Києві. Тоді ж Вишинському й оголосили про підозру у державній зраді. 16 травня його привезли до Херсона, а на наступний день суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який неодноразово подовжували.