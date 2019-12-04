У "ДНР/ЛНР" понад 950 тисяч осіб мають українську "біометрику"

Станом на середину лютого 2020 року оформлено та видано 950 405 паспортів громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, що мали реєстрацію в окремих районах Донецької або Луганської області. Такі дані навела на запит DW Державна міграційна служба України (ДМС), повідомляється у понеділок, 24 лютого.

За даними ДМС, станом на 12 лютого оформлено та видано також 150 466 паспортів для виїзду за кордон громадянам України, що мали реєстрацію в Криму або Севастополі.

Нагадаємо, за даними станом на березень 2019 року, біометричні паспорти для виїзду громадянина України за кордон отримали 134,2 тисячі мешканців тимчасово окупованого Криму.

Як відомо, для отримання паспорта громадянина для виїзду за кордон особа має, зокрема, подати паспорт громадянина України. Біометричні паспорти для виїзду за кордон в Україні оформлюються і видаються з 2015 року.