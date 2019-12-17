У Держдепі США відмовляються визнавати геноцид вірмен

Державний департамент Сполучених Штатів відмежувався від резолюції Конгресу США про визнання геноцидом масових вбивств вірмен у Османській імперії. Про це у вівторок, 17 грудня, заявила речниця Держдепу Морган Ортагус.

"Позиція американського уряду не змінилася в цьому питанні", - наголосила речниця зовнішньополітичного відомства США, цитує агенція новин dpa. При цьому Ортагус послалася на заяву президента США у квітні цього року, у якій він назвав масові вбивства вірмен у Османській імперії під час Першої світової війни "одним із найжахливіших масових злочинів ХХ століття", але виразу "геноцид" не вжив.

Як повідомлялося, раніше Палата представників та Сенат США ухвалили резолюцію, де різанину вірмен у Османській імперії названо "геноцидом". Цей крок викликав обурення Анкари та погрози з боку турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана закрити доступ американським військовим до турецьких авіабаз.

За підрахунками істориків, з 1915 по 1917 рік в різних регіонах тодішньої Османської імперії під час масових вбивств, переслідувань та насильницької депортації вірмен загинуло від кількасот тисяч до 1,5 мільйона вірмен.

Багато країн визнали ті події як геноцид. Натомість турецький уряд наводить значно менші цифри загиблих вірмен - від 300 до 500 тисяч. Крім того, Анкара відмовляється називати ту сторінку історії геноцидом, стверджуючи, що йшлося про громадянську війну, де були загиблі з обох боків унаслідок заворушень.

Як повідомлялося, 2016 року Бундестаг визнав геноцид вірмен у Османській імперії, що спричинило серйозну кризу в відносинах між Берліном та Анкарою.