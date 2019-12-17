 У Держдепі США відмовляються визнавати геноцид вірмен | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.12.2019

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Новини

У Держдепі США відмовляються визнавати геноцид вірмен

Попри ухвалену в Конгресі США резолюцію про визнання геноциду вірмен у Османській імперії, у Державному департаменті не вбачають підстав для зміни попередньої позиції в цьому питанні.

Загиблі внаслідок масових убивств вірмен

Державний департамент Сполучених Штатів відмежувався від резолюції Конгресу США про визнання геноцидом масових вбивств вірмен у Османській імперії. Про це у вівторок, 17 грудня, заявила речниця Держдепу Морган Ортагус.

"Позиція американського уряду не змінилася в цьому питанні", - наголосила речниця зовнішньополітичного відомства США, цитує агенція новин dpa. При цьому Ортагус послалася на заяву президента США у квітні цього року, у якій він назвав масові вбивства вірмен у Османській імперії під час Першої світової війни "одним із найжахливіших масових злочинів ХХ століття", але виразу "геноцид" не вжив.

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Парламентарі у Римі закликали уряд країни визнати різанину вірменів у роки Першої світової війни геноцидом. Анкара ще раніше висловила жаль через ініціативу італійських депутатів. (11.04.2019)

Відзначення у Франції на державному рівні 104-их роковин геноциду вірмен спричинило гостру критику з боку турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана. (24.04.2019)

Верхня палата американського Конгресу одноголосно визнала вбивство 1,5 мільйона вірмен в Османській імперії в 1915-1923 роках геноцидом. Туреччина завжди заперечувала масові вбивства вірмен. (12.12.2019)

Як повідомлялося, раніше Палата представників та Сенат США ухвалили резолюцію, де різанину вірмен у Османській імперії названо "геноцидом". Цей крок викликав обурення Анкари та погрози з боку турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана закрити доступ американським військовим до турецьких авіабаз.

За підрахунками істориків, з 1915 по 1917 рік в різних регіонах тодішньої Османської імперії під час масових вбивств, переслідувань та насильницької депортації вірмен загинуло від кількасот тисяч до 1,5 мільйона вірмен.

Багато країн визнали ті події як геноцид. Натомість турецький уряд наводить значно менші цифри загиблих вірмен - від 300 до 500 тисяч. Крім того, Анкара відмовляється називати ту сторінку історії геноцидом, стверджуючи, що йшлося про громадянську війну, де були загиблі з обох боків унаслідок заворушень.

Як повідомлялося, 2016 року Бундестаг визнав геноцид вірмен у Османській імперії, що спричинило серйозну кризу в відносинах між Берліном та Анкарою.

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Туреччина в шоці: Німеччина визнала геноцид вірмен (02.06.2016)

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Туреччина в шоці: Німеччина визнала геноцид вірмен (02.06.2016)  

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