 У ДБР катастрофічно не вистачає слідчих - Роман Труба | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У ДБР катастрофічно не вистачає слідчих - Роман Труба

Роман Труба заявляє, що у Державному бюро розслідувань бракує слідчих. Він вважає, що потрібно невідкладно ухвалити зміни до закону України про ДБР, які б зняли обмеження на кількість співробітників Бюро.

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба (фото з архіву)

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба у понеділок, 4 листопада, повідомив у блозі на сайті видання "Українська правда", що в Бюро бракує слідчих. За його словами, на кожного слідчого ДБР припадає більше сотні проваджень.

Причина цього - прописане у законі України "Про Державне бюро розслідувань" обмеження на кількість працівників, які можуть працювати в ДБР. Згідно з ним, в ДБР можуть працювати 1500 людей по всій Україні разом зі слідчими, оперативниками та державними службовцями.

"Де могли, ми максимально скоротили посади державної служби, щоб посилити слідчі та оперативні підрозділи. Але навіть при цьому навантаження на одного слідчого - понад 100 проваджень", - запевняє Труба.

DW.COM

В Україні порушили низку кримінальних проваджень проти експрезидента Петра Порошенка і його оточення. Проти кого нині ведуть розслідування правоохоронці - в огляді DW. (24.10.2019)

Конкурсна комісія знищила матеріали експертизи на поліграфі. Тому директор Державного бюро розслідувань України Роман Труба відмовився розглядати 27 кандидатур на керівні посади в ДБР. (28.08.2018)

ДБР почне розслідувати злочини, скоєні під час Революції Гідності

Крім того, директор ДБР нагадав, що з 20 листопада усі провадження, які не завершені прокуратурою, перейдуть до інших правоохоронних органів. Зокрема, до Державного бюро розслідувань.

Серед них - розслідування злочинів, пов'язаних з масовими протестами в 2013-2014 роках. "Справи Майдану. П'ять тисяч томів матеріалів, які будуть передані новим слідчим. П'ять років розслідування, які потрібно відмотати назад та дослідити з самого початку. На якийсь час це зупинить розслідування", - зазначив директор ДБР.

Директор ДБР додав, що окремий підрозділ буде розслідувати справи Майдану. Утім він наголосив, що "сформувати його лише з чинних слідчих означає суттєво сповільнити розслідування в інших провадженнях".

У зв'язку з цим, Роман Труба запропонував "у максимально стислі терміни" у другому читанні ухвалити зміни до закону України "Про Державне бюро розслідувань". Ці зміни повинні скасувати граничну чисельність співробітників ДБР та запровадити спрощену конкурсну процедуру для слідчих Генеральної прокуратури України, які розслідують справи Майдану. "Їм не потрібно буде проходити всі етапи конкурсу, який триває, зазвичай, декілька місяців. Вони зможуть продовжити роботу над "справами Майдану" у стінах ДБР", - уточнив Труба.

Також він додав, що з 1 листопада вже запрацювала Інвентаризаційна комісія, яка буде займатися передачею проваджень протягом трьох місяців - це предмет плідної комунікації з ГПУ. 

Дивитись відео 00:57

Генпрокурор про справи Майдану: ці процеси довгі, інакше і бути не може (30.01.2018)

Аудіо й відео до теми

Генпрокурор про справи Майдану: ці процеси довгі, інакше і бути не може (30.01.2018)  

Також за темою

Ukraine, Kiew: Gedenken an Maidan-Proteste

Що чекає на "справи Майдану" після реформ у ГПУ 25.10.2019

Управління спеціальних розслідувань у справах злочинів періоду Євромайдану - розформовують, а його керівника Сергія Горбатюка вже звільнили з Генпрокуратури. Як це відобразиться на розслідуванні резонансних справ?

Roman Truba

Директор ДБР Роман Труба знайшов "прослушку" у своєму кабінеті 21.09.2019

У робочому кабінеті директора Державного бюро розслідувань Романа Труби виявлено апаратуру для прослуховування. Він повідомив, що на записах може бути інформація щодо резонансних проваджень.

Ukraine | Präsidentschaftswahlen | Reaktion Poroschenko

Порошенко знову не з'явився на допит до ДБР 18.09.2019

Колишній президент України Петро Порошенко не прийшов на допит до Державного бюро розслідувань, йому повторно направлять повістку.

Реклама

Докладно

Два місяці тому розпочав роботу новостворений Вищий антикорупційний суд України

Найгучніші "корупційні" провадження в Україні

Правоохоронні органи накопичують "корупційні" справи проти топ-посадовців в Україні, а вироків все нема.  

Під час запуску виробництва VW ID.3 у Цвікау була присутня канцлерка Німеччини Анґела Меркель

Чи стане Volkswagen ID.3 народним електромобілем?

Volkswagen хоче повторити успіх своїх легендарних масових моделей "Жук" і VW Golf.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  