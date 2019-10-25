У ДБР катастрофічно не вистачає слідчих - Роман Труба

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба у понеділок, 4 листопада, повідомив у блозі на сайті видання "Українська правда", що в Бюро бракує слідчих. За його словами, на кожного слідчого ДБР припадає більше сотні проваджень.

Причина цього - прописане у законі України "Про Державне бюро розслідувань" обмеження на кількість працівників, які можуть працювати в ДБР. Згідно з ним, в ДБР можуть працювати 1500 людей по всій Україні разом зі слідчими, оперативниками та державними службовцями.

"Де могли, ми максимально скоротили посади державної служби, щоб посилити слідчі та оперативні підрозділи. Але навіть при цьому навантаження на одного слідчого - понад 100 проваджень", - запевняє Труба.

ДБР почне розслідувати злочини, скоєні під час Революції Гідності

Крім того, директор ДБР нагадав, що з 20 листопада усі провадження, які не завершені прокуратурою, перейдуть до інших правоохоронних органів. Зокрема, до Державного бюро розслідувань.

Серед них - розслідування злочинів, пов'язаних з масовими протестами в 2013-2014 роках. "Справи Майдану. П'ять тисяч томів матеріалів, які будуть передані новим слідчим. П'ять років розслідування, які потрібно відмотати назад та дослідити з самого початку. На якийсь час це зупинить розслідування", - зазначив директор ДБР.

Директор ДБР додав, що окремий підрозділ буде розслідувати справи Майдану. Утім він наголосив, що "сформувати його лише з чинних слідчих означає суттєво сповільнити розслідування в інших провадженнях".

У зв'язку з цим, Роман Труба запропонував "у максимально стислі терміни" у другому читанні ухвалити зміни до закону України "Про Державне бюро розслідувань". Ці зміни повинні скасувати граничну чисельність співробітників ДБР та запровадити спрощену конкурсну процедуру для слідчих Генеральної прокуратури України, які розслідують справи Майдану. "Їм не потрібно буде проходити всі етапи конкурсу, який триває, зазвичай, декілька місяців. Вони зможуть продовжити роботу над "справами Майдану" у стінах ДБР", - уточнив Труба.

Також він додав, що з 1 листопада вже запрацювала Інвентаризаційна комісія, яка буде займатися передачею проваджень протягом трьох місяців - це предмет плідної комунікації з ГПУ.