 У Греції з острова Лесбос на материк перевозять сотні шукачів притулку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2020

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Новини

У Греції з острова Лесбос на материк перевозять сотні шукачів притулку

У Греції з табору для біженців на острові Лесбос у Егейському морі на материк перевозять сотні шукачів притулку, щоб уберегти їх від коронавірусу.

Сотні шукачів притулку очікують на вивезення з табору Морія

Сотні шукачів притулку очікують на вивезення з табору "Морія"

Грецька влада вирішила перевезти на материк з переповненого табору біженців "Морія", що на острові Лесбос, сотні шукачів притулку, щоб не допустити їхнього зараження коронавірусом. За даними поліції, в неділю, 3 травня, дві групи особливо вразливих біженців загальною кількістю 392 особи повинні залишити острів на поромах, повідомляє агентство новин AFP.

Шукачів притулку вперше перевозять з Лесбоса на материк, відколи в Греції 23 березня був запроваджений жорсткий карантин через пандемію COVID-19. Востаннє літніх і хворих шукачів притулку вивозили з таборів на островах в Егейському морі ще 20 березня. З 4 березня в Греції буде послаблено карантинні обмеження.

Спостерігачі характеризують як катастрофічну ситуацію в острівних таборах, де перебувають 37 тисяч осіб, хоча розраховані вони на приблизно 6 тисяч біженців. Тільки в "Морії" проживають 19300 шукачів притулку, хоча табір був розрахований на вшестеро менше осіб.

Поки що в острівних таборах не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом, утім страх щодо поширення вірусу зростає. Натомість у материковій частині Греції зараження виявлено у понад 150 шукачів притулку.

Нагадаємо, що країни ЄС планують прийняти з грецьких таборів для біженців 1600 неповнолітніх. До Німеччини 18 квітня  вже прибули 47 дітей-біженців.

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