У Гонконзі знову спалахнули протести: поліція застосувала сльозогінний газ

У Гонконзі в середу, 27 травня, знову сталися сутички між поліцією і демонстрантами. Цього разу атиурядові активісти протестували проти намірів ухвалення законопроєкту, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за образи і неправомірне використання гімну КНР - "Маршу добровольців". У випадку ухвалення закону звинуваченим за цією статтею загрожує до трьох років в'язниці і максимальний штраф у розмірі 6450 доларів США, повідомляє агенція новин AP.
Перед початком розгляду законопроєкту у середу поліція оточила будівлю Законодавчих зборів Гонконгу і закликала протестувальників розійтися. У діловому центрі міста спецпризначенці застосували сльозогінний газ. Понад 10 осіб було заарештовано.
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Поліція Гонконгу затримує антиурядових активістів
Законопроєкт був запропонований у січні 2019 року після того, як гонконгські вболівальники почали освистувати національний гімн під час міжнародних футбольних матчів з 2015 року.
Ситуація в Гонконгу ускладнюється також тим, що паралельно вищим законодавчим органом Китаю - Всекитайськими зборами народних представників (ВЗНП) - заплановано ухвалення нового закону щодо національної безпеки Гонконгу. У разі затвердження він надасть Пекіну розширені можливості втручання в справи колишньої британської колонії. Це питання включене до порядку денного сесії ВЗНП, що розпочалася 22 травня і триватиме до 28 травня.
США погрожують санкціями
Якщо китайська влада ухвалить законопроєкт про національну безпеку Гонконгу, Вашингтон може вдатися до санкцій як щодо Пекіна, так і відносно Гонконгу, застеріг раніше радник Трампа з нацбезпеки Роберт О'Браєн. За словами О'Браєна, ухвалення китайськими законодавцями законопроєкту про національну безпеку Гонконгу може поставити під загрозу статус міста як азійського й міжнародного фінансового центру.
Американські посадовці вже неодноразово попереджали, що цей закон покладе край автономії міста, що перебуває під управлінням Китаю, і матиме негативні наслідки як для економіки Гонконгу, так і для економіки Китаю. Вказувалося, зокрема, й на те, що такий крок китайських можновладців може поставити під загрозу особливий статус території в американському законодавстві, що дотепер допомагав їй зберігати свої позиції світового фінансового центру. Натомість Пекін категорично відкидає такі закиди і вважає ці заяви США втручанням у свої внутрішні справи.
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Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" було закріплено під час передачі 1997 року колишньої британської колонії КНР. Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, що не діють у материковому Китаї. Однак протестувальники в Гонконгу звинувачують уряд у Пекіні у дедалі більшому обмеженні гарантованих основних прав.
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Колір протесту
Жовтий - Франція
Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.
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Колір протесту
Шафрановий - М'янма
2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.
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Колір протесту
Зелений - Аргентина
З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.
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Колір протесту
Жовтий - Гонконг
"Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.
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Колір протесту
Червоний і жовтий - Таїланд
У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.
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Колір протесту
Помаранчевий - Україна
Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".
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Колір протесту
Зелений - Іран
2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".
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Колір протесту
Жовтий - Філіппіни
21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.
Автор: Валерій Сааков