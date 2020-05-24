У Гонконзі знову спалахнули протести: поліція застосувала сльозогінний газ

У Гонконзі в середу, 27 травня, знову сталися сутички між поліцією і демонстрантами. Цього разу атиурядові активісти протестували проти намірів ухвалення законопроєкту, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за образи і неправомірне використання гімну КНР - "Маршу добровольців". У випадку ухвалення закону звинуваченим за цією статтею загрожує до трьох років в'язниці і максимальний штраф у розмірі 6450 доларів США, повідомляє агенція новин AP.

Перед початком розгляду законопроєкту у середу поліція оточила будівлю Законодавчих зборів Гонконгу і закликала протестувальників розійтися. У діловому центрі міста спецпризначенці застосували сльозогінний газ. Понад 10 осіб було заарештовано.

Читайте також: Попри карантин: у Гонконгу відновилися протести

Поліція Гонконгу затримує антиурядових активістів

Законопроєкт був запропонований у січні 2019 року після того, як гонконгські вболівальники почали освистувати національний гімн під час міжнародних футбольних матчів з 2015 року.

Ситуація в Гонконгу ускладнюється також тим, що паралельно вищим законодавчим органом Китаю - Всекитайськими зборами народних представників (ВЗНП) - заплановано ухвалення нового закону щодо національної безпеки Гонконгу. У разі затвердження він надасть Пекіну розширені можливості втручання в справи колишньої британської колонії. Це питання включене до порядку денного сесії ВЗНП, що розпочалася 22 травня і триватиме до 28 травня.

США погрожують санкціями

Якщо китайська влада ухвалить законопроєкт про національну безпеку Гонконгу, Вашингтон може вдатися до санкцій як щодо Пекіна, так і відносно Гонконгу, застеріг раніше радник Трампа з нацбезпеки Роберт О'Браєн. За словами О'Браєна, ухвалення китайськими законодавцями законопроєкту про національну безпеку Гонконгу може поставити під загрозу статус міста як азійського й міжнародного фінансового центру.

Американські посадовці вже неодноразово попереджали, що цей закон покладе край автономії міста, що перебуває під управлінням Китаю, і матиме негативні наслідки як для економіки Гонконгу, так і для економіки Китаю. Вказувалося, зокрема, й на те, що такий крок китайських можновладців може поставити під загрозу особливий статус території в американському законодавстві, що дотепер допомагав їй зберігати свої позиції світового фінансового центру. Натомість Пекін категорично відкидає такі закиди і вважає ці заяви США втручанням у свої внутрішні справи.

Читайте також: Великобританія і США вимагають від Китаю зберегти статус Гонконгу

Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" було закріплено під час передачі 1997 року колишньої британської колонії КНР. Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, що не діють у материковому Китаї. Однак протестувальники в Гонконгу звинувачують уряд у Пекіні у дедалі більшому обмеженні гарантованих основних прав.