 У Вільнюсі протестували проти легалізації прав одностатевих партнерств | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2021

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Новини

У Вільнюсі протестували проти легалізації прав одностатевих партнерств

У столиці Литви відбувся марш проти намірів легалізувати в країні одностатеві партнерства. Відповідний законопроєкт Сейм має розглядати у червні.

Марш на захист родини у Вільнюсі 15 травня

"Марш на захист родини" у Вільнюсі 15 травня

Тисячі мешканців Литви висловили протест намірам уряду легалізувати одностатеві партнерства. У суботу, 15 травня, в столиці Литви відбувся "марш на захист родини".

Попри заборону масових зібрань через запроваджені коронавірусні обмеження, за даними поліції, у марші у Вільнюсі взяли участь 10 тисяч людей. Утім марш був заявлений як політичний мітинг, на який заборони не поширюються, тому був дозволений.

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Сейм хоче легалізувати одностатеві партнерства

У червні литовський парламент - Сейм - має розглядати законопроєкт, за яким легалізуються одностатеві партнерства. Автор законопроєкту відкритий гомосексуал Томас Вітаутас Раскявічюспропонує надати одностатевим парам права на визнання спадщини, спільне володіння майном, зміну прізвища. Водночас законопроєкт не містить норми про право таких пар усиновлювати дітей, повідомляє AFP.

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Оглядачі припускають, що цей законопроєкт має усі шанси бути ухваленим. Водночас президент Литви Гітанас Науседа наголошував, що законопроєкт не повинен суперечити Конституції країни, де шлюб означений як союз чоловіка і жінки.

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