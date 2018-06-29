 У Відні десятки тисяч вийшли на протест проти 12-годинного робочого дня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Відні десятки тисяч вийшли на протест проти 12-годинного робочого дня

Австрійські профспілки невдоволені планами уряду дозволити роботодавцям встановлювати 12-годинний робочий день. Вони вивели на протест у столиці країні Відні, за даними поліції, близько 80 тисяч людей.

У Відні протестують проти збільшення робочого дня

У Відні протестують проти збільшення робочого дня

У столиці Австрії Відні в суботу, 30 червня, десятки тисяч людей протестували проти планів уряду ухвалити зміни до трудового законодавства, які уможливлять запровадження роботодавцями 12-годинного робочого дня без підвищеної оплати праці. За даними австрійської поліції, у демонстрації взяло участь близько 80 тисяч людей. Організатори заявляли про участь у заході від 170 до 200 тисяч осіб. 

"Ми протистоятимемо цьому усіма можливими засобами, які у нас є", - пообіцяв глава Союзу профспілок Австрії Вольфґанґ Катціан (Wolfgang Katzian), інформує агентство dpa. Окрім можливого подовження робочого дня до 12 годин, австрійський уряд консерваторів та правопопулістів збирається також дозволити встановлення роботодавцями 60-годинного робочого тижня без підвищеної оплати праці. Утім, працівникам дозволять відмовлятися працювати понад 10 годин на день без зазначення причин. Відповідні зміни до законодавства австрійський парламент планує ухвалити у четвер, 5 липня.

Австрійські профспілки виступають категорично проти планів уряду та вимагають від нього винести це питання на референдум.

Напис на банері: 12-годинний робочий день. Ви що, здуріли?!

Напис на банері: "12-годинний робочий день. Ви що, здуріли?!"

DW.COM

В Австрії коаліція погодила плани скорочення соцвиплат іноземцям

Уряд Себастіана Курца планує зробити знання німецької мови необхідною умовою для отримання повної соціальної допомоги. Окрім того, розмір виплат у всій Австрії буде уніфіковано. (28.05.2018)  

У ФРН найбільша профспілка розширила попереджувальний страйк

Профспілка працівників промислового сектора в Німеччині вимагає для працівників підвищення зарплат та можливості працювати меншу кількість годин на тиждень. У попереджувальному страйку беруть участь десятки тисяч людей. (09.01.2018)  

У Німеччині закликають скасувати восьмигодинний робочий день

Очільник ради економічних експертів при німецькому уряді виступає за гнучкіший графік роботи в німецьких компаніях. Восьмигодинний робочий день застарів, переконаний Крістоф Шмідт. (12.11.2017)  

Також за темою

Deutschland CSU Parteitag 2016 in München Seehofer mit Gast Sebastian Kurz

Ефект доміно: Австрія готова діяти аналогічно "плану Зеегофера" 22.06.2018

Уряд Австрії підтримує ідеї глави німецького МВС щодо посилення міграційної політики. Відень порушуватиме це питання на загальноєвропейському рівні під час головування в Раді ЄС.

Österreich Affäre Bundesnachrichtendienst | Bundespräsident van der Bellen & Bundeskanzler Kurz

Відень вимагає від Берліна пояснень щодо тривалого шпигунства з боку BND 16.06.2018

Німецька спецслужба BND вела впродовж багатьох років стеження за низкою організацій у Австрії. Офіційний Відень назвав це неприйнятним та вимагає пояснень.

Vietnam Apec-Gipfel US-Präsident Donald Trump und Wladimir Putin

WSJ: Путін просив Курца організувати зустріч з Трампом 08.06.2018

Тема зустрічі Путіна і Трампа порушувалася під час візиту президента РФ до Відня 5 червня. Канцлер Австрії Курц прохання Путіна прийняв, пообіцявши передати його Трампу, пише WSJ.

Докладно

Президенти Німеччини, Білорусі та Австрії на відкритті меморіалу Тростенець під Мінськом, 29 червня 2018 року

Штайнмаєр у Білорусі закликав до спільної культури пам'яті

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр узяв участь у відкритті меморіалу на місці концтабору "Тростенець" у Білорусі. 

Саудівська Аравія може збільшити видобуток нафти

Трамп: Саудівський король пообіцяв збільшити видобуток нафти

За словами Трампа, король Саудівської Аравії у телефонній розмові з ним погодився збільшити видобуток нафти. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  