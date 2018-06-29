У Відні десятки тисяч вийшли на протест проти 12-годинного робочого дня

У столиці Австрії Відні в суботу, 30 червня, десятки тисяч людей протестували проти планів уряду ухвалити зміни до трудового законодавства, які уможливлять запровадження роботодавцями 12-годинного робочого дня без підвищеної оплати праці. За даними австрійської поліції, у демонстрації взяло участь близько 80 тисяч людей. Організатори заявляли про участь у заході від 170 до 200 тисяч осіб.

"Ми протистоятимемо цьому усіма можливими засобами, які у нас є", - пообіцяв глава Союзу профспілок Австрії Вольфґанґ Катціан (Wolfgang Katzian), інформує агентство dpa. Окрім можливого подовження робочого дня до 12 годин, австрійський уряд консерваторів та правопопулістів збирається також дозволити встановлення роботодавцями 60-годинного робочого тижня без підвищеної оплати праці. Утім, працівникам дозволять відмовлятися працювати понад 10 годин на день без зазначення причин. Відповідні зміни до законодавства австрійський парламент планує ухвалити у четвер, 5 липня.

Австрійські профспілки виступають категорично проти планів уряду та вимагають від нього винести це питання на референдум.