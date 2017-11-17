 У Верховній Раді пропонують скасувати перенесення робочих днів через свята | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.01.2021

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У Верховній Раді пропонують скасувати перенесення робочих днів через свята

Народні депутати підготували законопроєкт, яким пропонують заборонити перенесення вихідних і робочих днів. На їхню думку, надмірна кількість переносів робочих днів негативно впливає на продуктивність праці.

У Верховній Раді пропонують скасувати перенесення робочих днів через свята

У Верховній Раді пропонують скасувати перенесення робочих днів через свята

Народні депутати України на чолі з керівницею комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галиною Третьяковою із фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт про заборону перенесення робочих і вихідних днів. Текст відповідного законопроєкту №4597 оприлюднено на сайті українського парламенту у вівторок, 19 січня.

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Документ передбачає внесення змін до статті 67 Кодексу законів про працю України, і пропонує заборонити перенесення вихідних і робочих днів на підприємстві, в установі або організації, крім випадків, встановлених чинним кодексом.

На думку авторів законопроєкту, надмірна кількість переносів робочих днів негативно впливає на продуктивність праці, мінімізує можливості роботи з інвесторами та донорами і загалом формує негативну репутацію бізнес-потенціалу України у світі.

Ініціатори документа наполягають, що перенесення робочих днів є типово радянською традицією, яка досі зберігається в деяких пострадянських країнах, зокрема, в Росії.

"Крім того, перенесення робочих днів призводить до шестиденного робочого тижня, іноді - двічі на місяць, що є порушенням законодавчих вимог до мінімального часу відпочинку працівника, який не може бути скорочено. Водночас перенесення робочих днів призводить до чотирьох неробочих днів поспіль, що знижує трудову мотивацію, а також негативно впливає на можливість людини адаптуватися до робочого дня, наступного за довгими вихідними", - йдеться у пояснювальній записці.

 У разі ухвалення цього законопроекту, передбачені ним норми набудуть чинності 1 січня 2022 року.

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