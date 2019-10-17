У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Ситника

У п'ятницю, 7 лютого, у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови щодо звільнення директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника. Про це повідомляється на офіційному сайті українського парламенту.

Постанова отримала номер 3039 і її вже передали на розгляд керівництва Верховної Ради. Згідно з додатком до проєкту постанови, опублікованим на сайті парламенту, його підписали 216 народних депутатів. Водночас, текст самого документа оприлюднено не було.

Відкликані підписи за відставку Ситника

Раніше про реєстрацію постанови у своєму Telegram-каналі написав народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. При цьому він зазначив, що попередньо депутатів, які підписалися під проєктом постанови було більше - 221. Однак пізніше п'ятеро з них відкликали свої підписи.

Один із представників фракції "Слуга народу" Олександр Санченко написав згодом у Facebook, що підписався під ініціативою про звільнення директора НАБУ, "в якій не розібрався".

"І виявилось, що підтримав лажу", - заявив народний депутат на своїй сторінці.

Ситник у реєстрі корупціонерів

У грудні минулого року апеляційний суд Рівненської області залишив чинним рішення суду попередньої інстанції, який визнав Ситника винним у адміністративному правопорушенні через недекларування свого відпочинку та присудив штраф у 3400 гривень. Директора НАБУ також було внесено до реєстру корупціонерів. Саме це депутати, що ініціювали звільнення Ситника, і називають підставою для внесення проєкту відповідної постанови.

Сам Ситник подав скаргу до Вищої ради правосуддя на дії судді, яка ухвалила рішення про визнання його винним у корупції, а також підготував скаргу до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), пише інформаційне агентство "Українські новини".