У Венесуелі - знову масштабні відключення електроенергії

У Венесуелі сталося нове значне відключення електроенергії одразу в кількох штатах країни. В понеділок, 25 березня, без світла лишилися й чимало районів венесуельської столиці міста Каракас, повідомляє агенція новин Reuters, що посилається на дані очевидців.
За даними інформагенції, без струму лишився й квартал, де розташовані будівлі уряду та міністерства. Влада міста також повідомила про припинення роботи метро через брак електроенергії. Крім столиці, без електропостачання лишилися й кілька західних штатів Венесуели.
7 березня Венесуела вже пережила масштабне відключення електроенергії, в результаті чого без світла залишилася майже вся територія країни. Відсутність електропостачання протягом кількох днів паралізувала роботу багатьох секторів економіки Венесуели, в тому числі й у найважливішому - нафтовому. Було оголошено надзвичайний стан. Відновити електропостачання вдалося лише 13 березня.
Тоді соціалістичний уряд Ніколаса Мадуро звинуватив у перебоях з електропостачанням США. Мадуро назвав це "саботажем" з боку адміністрації Дональда Трампа.
Натомість колишні співробітники енергокомпаній розповіли Reuters, що, швидше за все, до перебоїв призвели проблеми в лініях енергопостачання, котрі поєднують ГЕС, що виробляє основну частину електрики в Венесуелі, з електромережею країни.
Відключення електроенергії вже давно стали буденністю в Венесуелі через брак інвестицій у модернізацію енергомереж, нагадує Reuters.
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Курс конфронтації
Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.
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Автор: Інес Айзеле