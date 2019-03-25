 У Венесуелі - знову масштабні відключення електроенергії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2019

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Новини

У Венесуелі - знову масштабні відключення електроенергії

Нове масштабне відключення електроенергії сталося одразу в кількох регіонах Венесуели, в тому числі в багатьох районах столиці Каракасу.

Відключення електроенергії в Каракасі

Раніше відключення електроенергії призводило до браку питної води в Каракасі

У Венесуелі сталося нове значне відключення електроенергії одразу в кількох штатах країни. В понеділок, 25 березня, без світла лишилися й чимало районів венесуельської столиці міста Каракас, повідомляє агенція новин Reuters, що посилається на дані очевидців.

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Постачання електроенергії відновлено до 100 відсотків, повідомили в уряді Венесуели та закликали венесуельців повернутись до праці. (14.03.2019)

Проблеми з електро- й водопостачанням у Венесуелі тривають. Люди змушені набирати воду в гірських джерелах. Контрольований опозицією парламент на заклик Хуана Гуайдо оголосив надзвичаний стан. (11.03.2019)

Вашингтон застосував обмежувальні заходи проти венесуельської золотодобувної компанії CVG Minerven та її керівництва. Дональд Трамп розглядає "усі варіанти" для вирішення ситуації у Венесуелі. (19.03.2019)

ЄС і США закликають до негайного звільнення Роберто Марреро, якого затримали спецслужби Венесуели. (22.03.2019)

За даними інформагенції, без струму лишився й квартал, де розташовані будівлі уряду та міністерства. Влада міста також повідомила про припинення роботи метро через брак електроенергії. Крім столиці, без електропостачання лишилися й кілька західних штатів Венесуели.

7 березня Венесуела вже пережила масштабне відключення електроенергії, в результаті чого без світла залишилася майже вся територія країни. Відсутність електропостачання протягом кількох днів паралізувала роботу багатьох секторів економіки Венесуели, в тому числі й у найважливішому - нафтовому. Було оголошено надзвичайний стан. Відновити електропостачання вдалося лише 13 березня.

Тоді соціалістичний уряд Ніколаса Мадуро звинуватив у перебоях з електропостачанням США. Мадуро назвав це "саботажем" з боку адміністрації Дональда Трампа.

Натомість колишні співробітники енергокомпаній розповіли Reuters, що, швидше за все, до перебоїв призвели проблеми в лініях енергопостачання, котрі поєднують ГЕС, що виробляє основну частину електрики в Венесуелі, з електромережею країни.

Відключення електроенергії вже давно стали буденністю в Венесуелі через брак інвестицій у модернізацію енергомереж, нагадує Reuters.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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