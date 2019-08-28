У Великобританії протестують проти перерви в роботі парламенту

Рішення прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона тимчасово призупинити роботу парламенту викликало незадоволення громадян. У середу, 28 серпня, у багатьох містах Сполученого Королівства відбулись акції протесту проти цього рішення. На вулиці Лондона, Манчестера, Единбурга, Бристоля, Кембриджа та інших міст вийшли тисячі людей, повідомила агенція AFP. Найбільша демонстрація відбулась у столиці біля парламенту. Там протестувальники розмахували прапорами Європейського Союзу та скандували "Зупинити переворот" і "Ніхто не голосував за Бориса".

Окрім того, лише протягом кількох годин 1,1 мільйона людей підписали онлайн-петицію проти перерви у роботі парламенту. "Парламенту не потрібні ні перерви, ні розпуск доти, поки термін, необхідний для виконання рішення за статтею 50 не буде продовжений або поки не буде скасовано намір Великобританії вийти з Євросоюзу", - йдеться у петиції. Стаття 50 Лісабонського договору передбачає для будь-якої держави-члена ЄС можливість вийти з нього. Для розгляду у парламенті петиція мала набрати 100 тисяч підписів.

Під час протестів у Лондоні

Лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін назвав рішення прем'єра "нищівним ударом по демократії". Він заявив, що домагатиметься вотуму недовіри уряду Джонсона. Разом з лідеркою Ліберально-демократичної партії Великобританії Корбін звернувся до королеви Єлизавети II з протестом щодо ініціативи Джонсона.

Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен також засудила рішення щодо призупинення роботи парламенту. "Це не демократія, це диктатура. І якщо депутати не знайдуть способу зібратися, щоб зупинити Бориса Джонсона, сьогоднішній день увійде в історію як день, коли померла демократія Великобританії", - заявила вона.

На вулиці британської столиці вийшли тисячі людей

Як повідомлялось, Єлизавета ІІ погодилася на запропоновану Борисом Джонсоном ініціативу призупинити роботу парламенту. Депутати тимчасово зупинять діяльність після дебатів 9 вересня і відновлять її не раніше 14 жовтня.