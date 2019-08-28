 У Великобританії протестують проти перерви в роботі парламенту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.08.2019

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Новини

У Великобританії протестують проти перерви в роботі парламенту

На вулиці британських міст вийшли тисячі людей, які висловлюють протест рішенню прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона тимчасово зупинити роботу парламенту. Відповідну петицію підписали понад мільйон осіб.

Протестувальники біля парламенту в центрі Лондона

Протестувальники біля парламенту в центрі Лондона

Рішення прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона тимчасово призупинити роботу парламенту викликало незадоволення громадян. У середу, 28 серпня, у багатьох містах Сполученого Королівства відбулись акції протесту проти цього рішення. На вулиці Лондона, Манчестера, Единбурга, Бристоля, Кембриджа та інших міст вийшли тисячі людей, повідомила агенція AFP. Найбільша демонстрація відбулась у столиці біля парламенту. Там протестувальники розмахували прапорами Європейського Союзу та скандували "Зупинити переворот" і "Ніхто не голосував за Бориса".

Окрім того, лише протягом кількох годин 1,1 мільйона людей підписали онлайн-петицію проти перерви у роботі парламенту. "Парламенту не потрібні ні перерви, ні розпуск доти, поки термін, необхідний для виконання рішення за статтею 50 не буде продовжений або поки не буде скасовано намір Великобританії вийти з Євросоюзу", - йдеться у петиції. Стаття 50 Лісабонського договору передбачає для будь-якої держави-члена ЄС можливість вийти з нього. Для розгляду у парламенті петиція мала набрати 100 тисяч підписів.

Під час протестів у Лондоні

Під час протестів у Лондоні

Лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін назвав рішення прем'єра "нищівним ударом по демократії". Він заявив, що домагатиметься вотуму недовіри уряду Джонсона. Разом з лідеркою Ліберально-демократичної партії Великобританії Корбін звернувся до королеви Єлизавети II з протестом щодо ініціативи Джонсона.

Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен також засудила рішення щодо призупинення роботи парламенту. "Це не демократія, це диктатура. І якщо депутати не знайдуть способу зібратися, щоб зупинити Бориса Джонсона, сьогоднішній день увійде в історію як день, коли померла демократія Великобританії", - заявила вона.

На вулиці британської столиці вийшли тисячі людей

На вулиці британської столиці вийшли тисячі людей

Як повідомлялось, Єлизавета ІІ погодилася на запропоновану Борисом Джонсоном ініціативу призупинити роботу парламенту. Депутати тимчасово зупинять діяльність після дебатів 9 вересня і відновлять її не раніше 14 жовтня.

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