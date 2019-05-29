 У Великобританії визначилися з кандидатами у наступники прем′єрки Терези Мей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2019

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У Великобританії визначилися з кандидатами у наступники прем'єрки Терези Мей

Серед головних претендентів на посаду голови Консервативної партії та прем'єра Великобританії колишній та нинішній очільники МЗС Борис Джонсон і Джеремі Хант, а також міністр охорони довкілля Майкл Гоув.

Серед кандидатів на посаду голови Консервативної партії 8 чоловіків та 2 жінки

Серед кандидатів на посаду голови Консервативної партії 8 чоловіків та 2 жінки

Правляча Консервативна партія Великобританії затвердила увечері понеділка, 10 червня, кандидатури десяти політиків у наступники прем'єрки Терези Мей на посаді голови партії.

Головним претендентом вважається Борис Джонсон, палкий прихильник виходу країни з Євросоюзу під час референдуму 2016 року і перший глава МЗС в уряді Мей. Також на посаду очільника британського уряду претендують чинний міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Хант, міністр охорони довкілля Майкл Гоув, міністр внутрішніх справ країни Саджид Джавід. Перший раунд голосування 313 членів Консервативної партії очікується цього тижня. Остаточно з ім'ям нового голови партія має визначитися наприкінці липня.

Майкл Гоув написав у своєму Twitter, що найбільшим викликом для наступного очільника уряду Сполученого Королівства є питання виходу країни з ЄС - так званого Brexit. "Не достатньо просто вірити в ідею Brexit - ви маєте довести справу до вирішення", - заявив Гоув. Він також повідомив, що канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) під час розмови з ним у Брюсселі висловила "готовність до перемовин" щодо Brexit з новим лідером британського уряду.

Борис Джонсон - один з основних кандидатів консерваторів на посаду прем'єра Великобританії

Борис Джонсон - один з основних кандидатів консерваторів на посаду прем'єра Великобританії

Колишній міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон у місцевих ЗМІ обіцяє у разі свого обрання взятися за плани зі зменшення податків і розвитком безпечних для довкілля технологій.

Нагадаємо, що чинна прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей 7 червня офіційно склала з себе повноваження голови Консервативної партії. Мей виконуватиме обов'язки прем'єра до моменту обрання наступника. Напередодні оголошення про відставку Мей у травні британський уряд переніс на невизначений час заплановане на початок червня голосування щодо нового варіанту угоди про вихід королівства зі складу Євросоюзу.

Підґрунтям відставки Мей стали внутрішньопартійні суперечки серед консерваторів щодо угоди Лондона з Брюсселем, яка мала б забезпечити максимально врегулюваний вихід країни з ЄС. Переговори щодо угоди між урядом Великобританії та Євросоюзом тривали багато місяців. Після узгодження тексту договору нижня палата британського парламенту протягом кількох місяців тричі відхиляла угоду про вихід країни з ЄС. Крім того, 17 травня безрезультатно закінчилися переговори щодо угоди про Brexit, які шість тижнів вели уряд Терези Мей та опозиційна Лейбористська партія.

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