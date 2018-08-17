У Вашингтоні відбувся масштабний парад з нагоди Дня незалежності США

У Вашингтоні у четвер, 4 липня, з нагоди Дня незалежності США вперше за 27 років відбувся великий військовий парад. В ньому взяли участь ВПС США, авіаційна група "Блакитні ангели" та бойові танки M1 Abrams.

Президент США Дональд Трамп, який виступив з промовою під час заходу, назвав історію США "найбільшою політичною подорожжю у людській історії". Він також заявив, що сьогодні США сильні - як ніколи. "Наша держава сьогодні сильніша, ніж будь-коли раніше (…) Ми вшановуємо нашу історію, наш народ і героїв, які з гордістю захищають наш прапор - хоробрих чоловіків і жінок збройних сил Сполучених Штатів!"- сказав він, промовляючи за куленепробивним склом з трибуни, встановленої в пішохідній зоні National Mall.

Трамп виступив на параді під дощем

Американський президент також пообіцяв, що незабаром США встановлять свій прапор і на Марсі. "Ми ніколи не забудемо, що ми американці, і майбутнє належить нам. Майбутнє належить сміливим, сильним, гордим і вільним. Ми - один народ, який переслідує одну мрію і одну чудову долю", - сказав Трамп.

Критики закидають Трампу політизацію свята та використання його для демонстрації військової міці країни. Перед виступом президента над Вашингтоном пролетів президентський борт Air Force One. Також в параді взяли участь важкий бомбардувальник B-2 Spirit, винищувачі F-22 Raptor, а також вертольоти Apache та авіаційна група ВМС США "Блакитні ангели".

Натовп в центрі Вашингтона

Опозиція розкритикувала Трампа за влаштування помпезного святкування коштом платників податків. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер назвав парад "відчайдушним криком для привернення уваги". Опонентка Трампа на виборах 2016 року Гілларі Клінтон заявила, що президент не має демонструвати свій патріотизм таким чином.

Протестувальники з організації Code Pink, які також зібрались в центрі міста, запустили у небо велику надувну фігуру у вигляді розлюченого немовляти-Трампа у підгузку. "Сьогодні не має бути той день, коли приходить Дональд Трамп і захоплює наше свято", - заявила співзасновниця Code Pink Медея Бенджамін. Також протестувальники тримала транспарант з написом "Трамп-зрадник".

Протестувальники запустили немовля-Трампа

Трамп відмовився під час виступу на параді від своєї звичайної передвиборної риторики. Поки американський уряд не повідомив, скільки коштів було витрачено на захід. Водночас Трамп пішов проти традиційного святкування Дня незалежності США, яке зазвичай не є політичним святом, зауважують оглядачі. Деякі попередники Трампа навіть залишали Вашингтон в цей день.