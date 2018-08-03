У Вашингтоні акція противників правих затьмарила нечисленний марш екстремістів

У Вашингтоні в неділю, 12 серпня, у річницю заворушень у місті Шарлотсвілл, перед Білим домом відбулася дозволена акція правих радикалів. Організатори очікували, що щонайменше від 100 до 400 учасників зберуться на площі Лафаєт, інформує агенція AP Напередодні акції поліція посилила кордони біля Білого дому. Однак на марш, за оцінками ЗМІ, вийшли лише близько двадцяти правих екстремістів.

Організатор маршу правих Джейсон Кесслер (у центрі)

Тим часом у центрі столиці США зібралися кілька тисяч противників праворадикалів. Демонстранти тримали в руках плакати з гаслами: "Ганьба!", "Нацисти, забирайтеся геть!" та "Припиніть расистські атаки!". У поліції Вашингтона повідомили, що під час акції перед Білим домом виникло кілька "напружених моментів". Правоохоронцям довелося захищати правих радикалів від обурених антифашистів, зокрема, поліцейські супроводжували нечисленну групу учасників маршу від станції метро до площі Лафаєт. Одну людину було затримано.

Торік у Шарлоттсвіллі під час маршу правих внаслідок наїзду одного з екстремістів на натовп противників загинула 32-річна жінка. Президент США Дональд Трамп тоді потрапив під шквал критики, оскільки поклав відповідальність за сутички на обидві сторони й спершу відмовився засудити правих екстремістів.

До річниці трагічних подій у Шарлотсвіллі Дональд Трамп у своєму Twitter засудив усі види "расизму і актів насильства" та закликав американців до миру і єднання.