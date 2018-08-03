 У Вашингтоні акція противників правих затьмарила нечисленний марш екстремістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2018

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Новини

У Вашингтоні акція противників правих затьмарила нечисленний марш екстремістів

У столиці США у марші правих радикалів взяли участь лише кілька десятків осіб. На акцію проти маршу вийшло значно більше противників екстремістів.

Протестувальники проти маршу правих у Вашингтоні, 12 серпня 2018 року

Протестувальники проти маршу правих у Вашингтоні, 12 серпня 2018 року

У Вашингтоні в неділю, 12 серпня, у річницю заворушень у місті Шарлотсвілл, перед Білим домом відбулася дозволена акція правих радикалів. Організатори очікували, що щонайменше від 100 до 400 учасників зберуться на площі Лафаєт, інформує агенція AP Напередодні акції поліція посилила кордони біля Білого дому. Однак на марш, за оцінками ЗМІ, вийшли лише близько двадцяти правих екстремістів.

Організатор маршу правих Джейсон Кесслер (у центрі)

Організатор маршу правих Джейсон Кесслер (у центрі)

DW.COM

Президент США Дональд Трамп засудив насильницькі сутички у місті Шарлотсвілл, штат Вірджинія. Водночас президент потрапив під хвилю критики через слова про відповідальність "багатьох сторін" за насильство. (13.08.2017)

Яка там велика Америка! Шарлотсвілл показав: єдине, що Дональд Трамп зробив у США великим, - це ненависть. Марш американських ультраправих - виклик демократії у країні, вважає Джефферсон Чейз. (14.08.2017)

Тим часом у центрі столиці США зібралися кілька тисяч противників праворадикалів. Демонстранти тримали в руках плакати з гаслами: "Ганьба!", "Нацисти, забирайтеся геть!" та "Припиніть расистські атаки!". У поліції Вашингтона повідомили, що під час акції перед Білим домом виникло кілька "напружених моментів". Правоохоронцям довелося захищати правих радикалів від обурених антифашистів, зокрема, поліцейські супроводжували нечисленну групу учасників маршу від станції метро до площі Лафаєт. Одну людину було затримано.

Торік у Шарлоттсвіллі під час маршу правих внаслідок наїзду одного з екстремістів на натовп противників загинула 32-річна жінка. Президент США Дональд Трамп тоді потрапив під шквал критики, оскільки поклав відповідальність за сутички на обидві сторони й спершу відмовився засудити правих екстремістів. 

До річниці трагічних подій у Шарлотсвіллі Дональд Трамп у своєму Twitter засудив усі види "расизму і актів насильства" та закликав американців до миру і єднання.

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Дональда Трампа розкритикували за реакцію на сутички в Шарлотсвіллі (14.08.2017)

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Дональда Трампа розкритикували за реакцію на сутички в Шарлотсвіллі (14.08.2017)  

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