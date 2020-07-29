У Білорусі проти "бійців ПВК Вагнера" порушили справу про підготовку терактів

Щодо 33-х затриманих в Білорусі громадян Росії, які начебто є найманцями "Приватної військової компанії (ПВК) Вагнера", порушено кримінальну справу. Про це держсекретар білоруської Ради безпеки Андрій Равка заявив у четвер, 30 липня.

Равка уточнив, що справу порушено за статтею Кримінального кодексу про "підготовку терористичних актів". Він також додав, що, "за оперативною інформацією", загалом у Білорусі перебувають "до 200" найманців з ПВК Вагнера, їх розшукують.

Затримання групи "російських туристів" в Білорусі

Напередодні білоруське державне інформагентство БелТА повідомило, що білоруські силовики затримали 32 бойовиків російської приватної військової компанії біля Мінська в ніч на середу, 29 липня. Ще одну особу затримали на півдні Білорусі.

Після затримання президент Білорусі Олександр Лукашенко провів термінову нараду Ради безпеки, а послів Росії та України в Мінську викликали в білоруський МЗС. За кілька днів до затримання росіян, 24 липня, Лукашенко припускав, що в Білорусі можуть спробувати влаштувати "майдан" за участю ПВК. "На майдан, якщо своїх немає (у нас замало "майданутих"), їх підтягнуть з боку", - стверджував він. Білоруський лідер уточнив, що мова йде про "професійних військових, бандитів, вони спеціально готуються, в основному, в рамках ПВК по всьому світу, і заробляють великі гроші на провокації в тих чи інших державах".