 У Білорусі проти ″бійців ПВК Вагнера″ порушили справу про підготовку терактів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Білорусі проти "бійців ПВК Вагнера" порушили справу про підготовку терактів

За інформацією держсекретаря білоруської Ради безпеки, загалом у Білорусі перебувають "до 200" найманців з ПВК Вагнера, їх розшукують.

Weißrussland Präsident Lukaschenko leitet Sicherheitsratssitzung (picture-alliance/dpa/Tass/Belta/N. Petrov)

Щодо 33-х затриманих в Білорусі громадян Росії, які начебто є найманцями "Приватної військової компанії (ПВК) Вагнера", порушено кримінальну справу. Про це держсекретар білоруської Ради безпеки Андрій Равка заявив у четвер, 30 липня.

Равка уточнив, що справу порушено за статтею Кримінального кодексу про "підготовку терористичних актів". Він також додав, що, "за оперативною інформацією", загалом у Білорусі перебувають "до 200" найманців з ПВК Вагнера, їх розшукують.

Затримання групи "російських туристів" в Білорусі

Напередодні білоруське державне інформагентство БелТА повідомило, що білоруські силовики затримали 32 бойовиків російської приватної військової компанії біля Мінська в ніч на середу, 29 липня. Ще одну особу затримали на півдні Білорусі.

Після затримання президент Білорусі Олександр Лукашенко провів термінову нараду Ради безпеки, а послів Росії та України в Мінську викликали в білоруський МЗС. За кілька днів до затримання росіян, 24 липня, Лукашенко припускав, що в Білорусі можуть спробувати влаштувати "майдан" за участю ПВК. "На майдан, якщо своїх немає (у нас замало "майданутих"), їх підтягнуть з боку", - стверджував він. Білоруський лідер уточнив, що мова йде про "професійних військових, бандитів, вони спеціально готуються, в основному, в рамках ПВК по всьому світу, і заробляють великі гроші на провокації в тих чи інших державах".

  • П'ятірка кандидатів у президенти

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    П'ятірка кандидатів у президенти

    За посаду президента Білорусі боротимуться п'ять осіб - стільки кандидатів зареєструвала ЦВК 14 липня після перевірки необхідних документів. Це дружина блогера-опозиціонера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутатка Ганна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв, голова партії "Білоруська соціал-демократична Громада" Сергій Черечень та чинний президент Олександр Лукашенко.

  • Голова ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    Без Бабарика та Цепкала

    Колишнього банкіра Віктора Бабарика, якого вважали одним з головних конкурентів Лукашенка, а також ексголову Парку високих технологій Валерія Цепкала не зареєстрували кандидатами в президенти. Голова ЦВК Лідія Єрмошина (на фото) зачитала листа з Комітету державного контролю, у якому стверджувалось, що Бабарико керував злочинним угрупованням, що відмивало гроші. Бабарико такі закиди спростовує.

  • Протест 14 липня у Мінську

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    Протести і затримання

    14 липня у всій країні відбулися несанкціоновані акції на підтримку Бабарика і Цепкала. Люди вийшли на вулиці Мінська, Пружан, Гомеля, Бреста, Солігорська, Бобруйська, Стовбців і Гродна. Під час розгону акцій міліціонери часто застосовували силу, били людей палицями й ногами. За даними центру "Весна", у білоруській столиці затримали 173 людей, у інших містах - ще кілька десятків осіб.

  • Збір підписів на підтримку Віктора Бабарика в Мінську

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    Підписи зібрали не всі

    Спершу у президентських перегонах брали участь 15 осіб. Необхідні для висування у кандидати в президенти 100 тисяч підписів виборців зібрали групи шести претендентів. Ексголова Парку високих технологій Валерій Цепкало, за даними ЦВК, не зібрав потрібної кількості підписів. При цьому група Цепкала здала 160 тисяч підписів і має намір оскаржити відмову в реєстрації у суді.

  • Валерій Цепкало під час виступу у травні 2020 року

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    Особливості виборів-2020

    Найбільший сюрприз цієї виборчої кампанії - участь у ній двох вихідців з номенклатури: вже згаданих Віктора Бабарика та Валерія Цепкала (на фото). Президент Олександр Лукашенко, що керує країною з 1994 року, балотується вже вшосте. Під час кампанії він неодноразово заявляв, що "країну ми їм не віддамо" - не уточнюючи, кому саме.

  • Жінка у захисній масці в Мінську, кінець лютого 2020 року

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    Вибори на тлі поширення коронавірусу

    Серйозний відбиток на кампанію наклала пандемія COVID-19. Ставлення до неї у Лукашенка та його опонентів прямо протилежне. Глава держави неодноразово намагався применшити небезпеку пандемії, переконував, що найкраще від вірусу захищає горілка, баня й трактор, а на початку липня заявив, що вірус переможений. Його опоненти підкреслено дотримувались дистанції та носили маски.

  • Футболка з написом Психо3%

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    Без соціології - "Психо3%"

    Уперше вибори президента Білорусі відбуваються за відсутності інформації про електоральні рейтинги їхніх учасників. Деякі онлайн-ресурси провели нерепрезентативні опитування своїх відвідувачів. Лукашенко в них отримував близько 3%, сильно поступаючись і Бабарику, і Цепкалу. Влада опитування заборонила, а суперники президента зробили цифру 3% мемом.

  • Без статусної опозиції

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    Без статусної опозиції

    Уперше за всю історію незалежної Білорусі традиційна опозиція не висунула свого представника на президентських виборах. Когорта партій і рухів намагалися шляхом праймеріз визначити так званого єдиного кандидата від демократичних сил. Ця процедура, у якій взяли участь п'ять претендентів, супроводжувалася скандалами, пов'язаними з голосуванням. А потім її зовсім скасували через пандемію.

  • Відеоблогер Сергій Тихановський

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    Арешт та кримінальна справа Тихановського

    З початку кампанії здійснюються прогнози, що влада діятиме на цих виборах за силовим сценарієм - максимального тиску на опонентів. 29 травня у Гродні під час протесту затримали відеоблогера Сергія Тихановського. Він хотів сам брати участь у виборах, але його групу ЦВК не зареєструвала - на відміну від групи його дружини Світлани. Після арешту щодо Тихановського порушили дві кримінальні справи.

  • Віктор Бабарико

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    Арешт та кримінальна справа Бабарика

    18 червня затримали Віктора Бабарика та його сина Едуарда, голову виборчого штабу ексбанкіра. 19 червня пройшли акції солідарності з ними, близько 100 людей були затримані. 21 червня Віктору й Едуарду Бабарикам оголосили обвинувачення, конкретні статті КК не називали. Правозахисна організація Amnesty International визнала обох Бабариків та Сергія Тихановського в'язнями сумління.

  • Олександр Лукашенко з Володимиром Путіним

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    Борсання Лукашенка

    Президент Олександр Лукашенко заявив, що якщо він "поведеться демократично", то втратить країну та його "проклянуть". Кампанія Лукашенка, відзначають аналітики, сповнена протиріч. Він та його соратники звинувачують Росію у втручанні у вибори та говорять про "ляльководів з "Газпрому" й вище". Паралельно з такими заявами Лукашенко вже двічі зустрічався з Путіним.

  • Нові технології - Telegram і відеоблогери

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    Нові технології - Telegram і відеоблогери

    Вибори-2020 дуже відрізняються від попередніх активним використанням цифрових технологій. Членів ініціативних груп набирали у мережі, там же домовлялися, де й коли можна поставити підпис за потенційного кандидата. Із зустрічей з ними, пікетів та акцій протесту проводилися прямі трансляції в YouTube, у Telegram розгорнулася справжня "війна" зливів, витоків, фейків та їхніх спростувань.

  • Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    Європа закликає дотримуватись закону

    Вибори призначені на 9 серпня. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав Мінськ припинити "травлю та переслідування" кандидатів від опозиції та дозволити їм реалізувати їхні громадянські та політичні права. Після відмови у реєстрації Бабарика та Цепкала Боррель заявив, що цей крок Мінська "обмежив можливість громадян країни виявити свою волю та підриває демократичність виборів".

    Автор: Володимир Дорохов, Катерина Крижановська


 

DW.COM

Білорусь: Затримані бойовики ПВК "Вагнер" були на Донбасі

Генеральний секретар Ради безпеки Білорусі заявив, що 14 затриманих у країні росіян-бойовиків ПВК "Вагнер" раніше були на Донбасі. МЗС країни має викликати послів Росії і України для пояснень і обговорення цієї ситуації.  

Також за темою

Weißrussland Minsk Straßenhändler

У Білорусі заявили, що затримали росіян-бойовиків ПВК "Вагнер" 29.07.2020

У Білорусі заявили, що затримали під Мінськом 32 бойовиків приватної військової компанії "Вагнер", які нібито прибули "для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії" в країні.

Weißrussland Präsidentschaftskandidat Valeri Zepkalo

Експретендент на посаду президента Білорусі Цепкало виїхав з країни 24.07.2020

Валерій Цепкало заявив, що його збираються арештувати та позбавити батьківських прав. Експретендент на посаду президента Білорусі виїхав з дітьми до Москви. Його дружина залишилася в Білорусі.

Weißrussland Präsident Lukaschenko leitet Sicherheitsratssitzung

Білорусь: Затримані бойовики ПВК "Вагнер" були на Донбасі 29.07.2020

Генеральний секретар Ради безпеки Білорусі заявив, що 14 затриманих у країні росіян-бойовиків ПВК "Вагнер" раніше були на Донбасі. МЗС країни має викликати послів Росії і України для пояснень і обговорення цієї ситуації.

Реклама

Докладно

Литва, Польща та Україна створили організацію під назвою Люблінський трикутник

Що дасть Україні "Люблінський трикутник"

"Люблінський трикутник" посилить вплив Києва на політику регіону. Але для цього потрібні гроші та політична підтримка.  

USA/Deutschland Sanktionen gegen Nord Stream 2 (picture-alliance/dpa/S. Sauer)

Оператор "Північного потоку-2" оскаржив рішення Суду ЄС

У компанії Nord Stream 2 AG вважають поправки до Газової директиви Євросоюзу "незаконною дискримінацією".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  