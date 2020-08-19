 У Білорусі пройшли масові акції за і проти Лукашенка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Білорусі пройшли масові акції за і проти Лукашенка

У Мінську та інших містах не вщухають масові протести проти президента Білорусі Олександра Лукашенка. Натомість його прибічники теж проводять акції.

Одна з акцій опозиції на площі Незалежності в Мінську

Одна з акцій опозиції на площі Незалежності в Мінську (фото з архіву)

У Мінську і деяких інших містах Білорусі в середу, 19 серпня, паралельно пройшли масові акції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка і на його підтримку.

Як повідомляє кореспондент DW, в Мінську мітинги на підтримку Лукашенка пройшли в сквері імені Георгія Жукова та біля пам'ятника "Білорусь партизанська", поблизу станції метро "Могильовська". Присутні на цій акції принесли з собою виконані в червоно-зелених тонах нинішнього білоруського прапора плакати з написами "Ми цінуємо мир і порядок в країні", "Нас мільйони, ми за батьку!" і "Я, ми батька".

За словами однієї з літніх учасниць акції біля пам'ятника "Білорусь партизанська", жителі країни "відстояли коронавірус", а тепер Європа йде до них "з рекомендацією, як жити", пише білоруське онлайн-видання Tut.by. 

Акція опозиції на площі Незалежності

Тим часом на площі Незалежності в Мінську відбулася масова акція з вимогою відставки Лукашенка. На фотографіях, розміщених в мережі авторами Telegram-каналу NEXTA Live, видно на цьому мітингу значно більше учасників, ніж на акції прихильників президента.

Основними вимогами учасників мітингу були відставка Олександра Лукашенка з посади президента Республіки Білорусь, звільнення політичних в'язнів і "правосуддя над винними у вбивствах і тортурах".

Читайте також: Лукашенко наказав припиняти акції протесту та посилити охорону кордону

Мітинги за і проти Лукашенка в регіонах Білорусі

Мітинги за і проти Олександра Лукашенка пройшли 19 серпня і в інших містах Білорусі. Так, в Бобруйcку учасники опозиційного мітингу заявили, що за останні дні в місті було зібрано 1500 підписів під зверненням до мера з вимогою відставки Лукашенка і глави ЦВК Лідії Єрмошиної, притягнення до відповідальності силовиків, які били громадян, та звільнення політв'язнів. Це звернення було передано до міськвиконкому, пише Tut.by.

Читайте також: У Білорусі Координаційна рада опозиції сформувала президію

У Гродно, за інформацією видання Tut.by, на мітинг проти Лукашенка зібралося кілька тисяч осіб. У місті Молодечно активісти влаштували траурну ходу в пам'ять про білорусів, які загинули під час протестів. Деякі з них несли чорний транспарант зі словами "Не забудемо! Не пробачимо!"

Нагадаємо, у Білорусі після президентських виборів 9 серпня не вщухають масові протести проти їхніх результатів, згідно з якими, багаторічний президент країни Олександр Лукашенко впевнено переміг. Протести у перші дні жорстоко придушувалися білоруськими правоохоронцями.

Читайте також: Передача влади чи нові вибори: чого вимагає опозиція в Білорусі

Раніше цього дня Світлана Тихановська закликала європейських лідерів не визнавати вибори та "підтримати пробудження Білорусі". Вона наголосила, що Олександр Лукашенко втратив легітимність в очах білоруського народу і всього світу.

Після саміту глав держав та урядів країн ЄС, що відбувся цього ж дня, президент Європейської Ради Шарль Мішель наголосив, що підсумки виборів у Білорусі не будуть визнані. Водночас він запевнив, що ЄС невдовзі запровадить санкції проти осіб, відповідальних за насильство та фальсифікацію виборів.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Наймасштабніша акція протесту в історії Білорусі

    Рівно за тиждень після президентських виборів у Білорусі у неділю, 16 серпня, на вулиці Мінська вийшла рекордна кількість громадян. За оцінками ЗМІ, у цей день у білоруській столиці з вимогою відставки Олександра Лукашенка протестувало кілька сотень тисяч осіб. Це, як вказують оглядачі, стало наймасштабнішою акцією протесту в історії сучасної Білорусі.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Вимога протестувальників - відставка Лукашенка

    Учасники опозиційного мітингу біля стели "Мінськ-місто-герой" підтримали вимогу штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської про відставку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. "26 років жахіття мають завершитися, це не повинно тривати", - заявила на мітингу Марія Колеснікова, представниця об'єднаного штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Припинити свавілля силовиків

    Прихильники опозиції також наполягають на негайному припиненні насильства на вулицях білоруських міст з боку силовиків. У перші дні протестів було затримано близько семи тисяч осіб, кілька сотень осіб постраждали, одна людина загинула на акції протесту, а одна - померла після затримання. 16 серпня, як і у кілька попередніх днів, білоруські силовики до брутальних дій не вдавалися.

  • Мітинг прихильників Лукашенка на площі Незалежності в Мінську

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Антимайдан" Лукашенка

    У цей же день президент Білорусі Олександр Лукашенко організував мітинг на свою підтримку на площі Незалежності в Мінську. За офіційними даними, у ньому взяло участь 65 тисяч осіб. Акція проходила в оточенні силовиків задля забезпечення порядку. За повідомленнями білоруських ЗМІ, учасників цього мітингу організовано звозили до білоруської столиці з різних міст країни.

  • Олександр Лукашенко виступає перед прихильниками у Мінську

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Наказ" провести нові вибори

    Виступаючи перед прихильниками, Олександр Лукашенко лякав їх військами НАТО, що "брязкають гусеницями" біля кордонів Білорусі. "Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори", - наголосив президент Білорусі. На цю заяву одразу різко відреагував офіційний Київ, відкинувши її як безпідставну.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Майдан" і "Антимайдан" у Мінську відбулися мирно

    Попри побоювання щодо можливості виникнення сутичок між прихильниками і противниками Лукашенка недільні акції відбулися без інцидентів. По обіді, після завершення мітингу на підтримку Лукашенка, прихильники опозиції колоною вирушили від стели "Мінськ-місто-герой" до площі Незалежності в Мінську, що розташована перед будинком уряду країни.

  • Протести у Гомелі, 16 серпня 2020 року

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Протести не лише у Мінську

    Як і у попередні дні, 16 серпня протести прихильників білоруської опозиції не обмежилися лише Мінськом. Багатотисячні марші свободи відбулися і в інших містах Білорусі - Гомелі (на фото), Гродно, Бресті, Могилеві, Пінську, Вітебську, Борисові та інших.

    Автор: Максим Сидоржевський


Дивитись відео 01:06

Анґела Меркель: Лукашенко відхилив усі спроби телефонної розмови (19.08.2020)

DW.COM

Лукашенко назвав Координаційну раду опозиції спробою захоплення влади

Олександр Лукашенко назвав опозиційну Координаційну раду спробою захоплення влади та заявив, що до неї увійшли "відверті нацисти" і колишні прикоритники". Опозиція відкидає ці закиди.  

Також за темою

Minsk Lukaschenko Auftritt vor Fabrikarbeitern

Лукашенко наказав припиняти акції протесту та посилити охорону кордону 19.08.2020

Органам держбезпеки Лукашенко наказав не допустити жодних заворушень у Мінську. Крім того, влада країни оголосила посилення охорони кордонів.

Minsk Vorstellung des Koordinationsrates für friedlichen Machtübergang

У Білорусі Координаційна рада опозиції сформувала президію 19.08.2020

До президії Координаційної ради щодо трансферу влади в Білорусі увійшли семеро осіб, у тому числі соратниця Тихановської Марія Колесникова і ексдиректор театру Павло Латушко.

Weißrussland politische Krise | Sviatlana Tsikhanouskaya

Тихановська готова стати лідеркою Білорусі, ЄС підтримав протестувальників 17.08.2020

Світлана Тихановська заявила, що готова стати лідеркою Білорусі на період підготовки нових виборів. Вона також закликала співробітників силових структур не виконувати "злочинні накази".

Реклама

Докладно

Під час затримання найманців групи Вагнера під Мінськом

Затримання "вагнерівців": спецоперація Росії чи України?

Українським спецслужбам закидають причетність до затримання у Білорусі "вагнерівців". DW розбиралася у версіях.  

У Тайвані пропонують імітацію польотів на літаках, які нікуди не летять

Як авіакомпанії виживають під час пандемії COVID-19

Деякі з них почали пропонувати квитки на літаки, які не літають, або такі, що приземляються там же, де й злітають.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  