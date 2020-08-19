У Білорусі пройшли масові акції за і проти Лукашенка

У Мінську та інших містах не вщухають масові протести проти президента Білорусі Олександра Лукашенка. Натомість його прибічники теж проводять акції.
У Мінську і деяких інших містах Білорусі в середу, 19 серпня, паралельно пройшли масові акції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка і на його підтримку.
Як повідомляє кореспондент DW, в Мінську мітинги на підтримку Лукашенка пройшли в сквері імені Георгія Жукова та біля пам'ятника "Білорусь партизанська", поблизу станції метро "Могильовська". Присутні на цій акції принесли з собою виконані в червоно-зелених тонах нинішнього білоруського прапора плакати з написами "Ми цінуємо мир і порядок в країні", "Нас мільйони, ми за батьку!" і "Я, ми батька".
За словами однієї з літніх учасниць акції біля пам'ятника "Білорусь партизанська", жителі країни "відстояли коронавірус", а тепер Європа йде до них "з рекомендацією, як жити", пише білоруське онлайн-видання Tut.by.
Тим часом на площі Незалежності в Мінську відбулася масова акція з вимогою відставки Лукашенка. На фотографіях, розміщених в мережі авторами Telegram-каналу NEXTA Live, видно на цьому мітингу значно більше учасників, ніж на акції прихильників президента.
Основними вимогами учасників мітингу були відставка Олександра Лукашенка з посади президента Республіки Білорусь, звільнення політичних в'язнів і "правосуддя над винними у вбивствах і тортурах".
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Мітинги за і проти Олександра Лукашенка пройшли 19 серпня і в інших містах Білорусі. Так, в Бобруйcку учасники опозиційного мітингу заявили, що за останні дні в місті було зібрано 1500 підписів під зверненням до мера з вимогою відставки Лукашенка і глави ЦВК Лідії Єрмошиної, притягнення до відповідальності силовиків, які били громадян, та звільнення політв'язнів. Це звернення було передано до міськвиконкому, пише Tut.by.
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У Гродно, за інформацією видання Tut.by, на мітинг проти Лукашенка зібралося кілька тисяч осіб. У місті Молодечно активісти влаштували траурну ходу в пам'ять про білорусів, які загинули під час протестів. Деякі з них несли чорний транспарант зі словами "Не забудемо! Не пробачимо!"
Нагадаємо, у Білорусі після президентських виборів 9 серпня не вщухають масові протести проти їхніх результатів, згідно з якими, багаторічний президент країни Олександр Лукашенко впевнено переміг. Протести у перші дні жорстоко придушувалися білоруськими правоохоронцями.
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Раніше цього дня Світлана Тихановська закликала європейських лідерів не визнавати вибори та "підтримати пробудження Білорусі". Вона наголосила, що Олександр Лукашенко втратив легітимність в очах білоруського народу і всього світу.
Після саміту глав держав та урядів країн ЄС, що відбувся цього ж дня, президент Європейської Ради Шарль Мішель наголосив, що підсумки виборів у Білорусі не будуть визнані. Водночас він запевнив, що ЄС невдовзі запровадить санкції проти осіб, відповідальних за насильство та фальсифікацію виборів.