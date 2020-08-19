У Білорусі пройшли масові акції за і проти Лукашенка

У Мінську і деяких інших містах Білорусі в середу, 19 серпня, паралельно пройшли масові акції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка і на його підтримку.

Як повідомляє кореспондент DW, в Мінську мітинги на підтримку Лукашенка пройшли в сквері імені Георгія Жукова та біля пам'ятника "Білорусь партизанська", поблизу станції метро "Могильовська". Присутні на цій акції принесли з собою виконані в червоно-зелених тонах нинішнього білоруського прапора плакати з написами "Ми цінуємо мир і порядок в країні", "Нас мільйони, ми за батьку!" і "Я, ми батька".

За словами однієї з літніх учасниць акції біля пам'ятника "Білорусь партизанська", жителі країни "відстояли коронавірус", а тепер Європа йде до них "з рекомендацією, як жити", пише білоруське онлайн-видання Tut.by.

Акція опозиції на площі Незалежності

Тим часом на площі Незалежності в Мінську відбулася масова акція з вимогою відставки Лукашенка. На фотографіях, розміщених в мережі авторами Telegram-каналу NEXTA Live, видно на цьому мітингу значно більше учасників, ніж на акції прихильників президента.

Основними вимогами учасників мітингу були відставка Олександра Лукашенка з посади президента Республіки Білорусь, звільнення політичних в'язнів і "правосуддя над винними у вбивствах і тортурах".

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Мітинги за і проти Лукашенка в регіонах Білорусі

Мітинги за і проти Олександра Лукашенка пройшли 19 серпня і в інших містах Білорусі. Так, в Бобруйcку учасники опозиційного мітингу заявили, що за останні дні в місті було зібрано 1500 підписів під зверненням до мера з вимогою відставки Лукашенка і глави ЦВК Лідії Єрмошиної, притягнення до відповідальності силовиків, які били громадян, та звільнення політв'язнів. Це звернення було передано до міськвиконкому, пише Tut.by.

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У Гродно, за інформацією видання Tut.by, на мітинг проти Лукашенка зібралося кілька тисяч осіб. У місті Молодечно активісти влаштували траурну ходу в пам'ять про білорусів, які загинули під час протестів. Деякі з них несли чорний транспарант зі словами "Не забудемо! Не пробачимо!"

Нагадаємо, у Білорусі після президентських виборів 9 серпня не вщухають масові протести проти їхніх результатів, згідно з якими, багаторічний президент країни Олександр Лукашенко впевнено переміг. Протести у перші дні жорстоко придушувалися білоруськими правоохоронцями.

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Раніше цього дня Світлана Тихановська закликала європейських лідерів не визнавати вибори та "підтримати пробудження Білорусі". Вона наголосила, що Олександр Лукашенко втратив легітимність в очах білоруського народу і всього світу.

Після саміту глав держав та урядів країн ЄС, що відбувся цього ж дня, президент Європейської Ради Шарль Мішель наголосив, що підсумки виборів у Білорусі не будуть визнані. Водночас він запевнив, що ЄС невдовзі запровадить санкції проти осіб, відповідальних за насильство та фальсифікацію виборів.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка Наймасштабніша акція протесту в історії Білорусі Рівно за тиждень після президентських виборів у Білорусі у неділю, 16 серпня, на вулиці Мінська вийшла рекордна кількість громадян. За оцінками ЗМІ, у цей день у білоруській столиці з вимогою відставки Олександра Лукашенка протестувало кілька сотень тисяч осіб. Це, як вказують оглядачі, стало наймасштабнішою акцією протесту в історії сучасної Білорусі.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка Вимога протестувальників - відставка Лукашенка Учасники опозиційного мітингу біля стели "Мінськ-місто-герой" підтримали вимогу штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської про відставку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. "26 років жахіття мають завершитися, це не повинно тривати", - заявила на мітингу Марія Колеснікова, представниця об'єднаного штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка Припинити свавілля силовиків Прихильники опозиції також наполягають на негайному припиненні насильства на вулицях білоруських міст з боку силовиків. У перші дні протестів було затримано близько семи тисяч осіб, кілька сотень осіб постраждали, одна людина загинула на акції протесту, а одна - померла після затримання. 16 серпня, як і у кілька попередніх днів, білоруські силовики до брутальних дій не вдавалися.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка "Антимайдан" Лукашенка У цей же день президент Білорусі Олександр Лукашенко організував мітинг на свою підтримку на площі Незалежності в Мінську. За офіційними даними, у ньому взяло участь 65 тисяч осіб. Акція проходила в оточенні силовиків задля забезпечення порядку. За повідомленнями білоруських ЗМІ, учасників цього мітингу організовано звозили до білоруської столиці з різних міст країни.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка "Наказ" провести нові вибори Виступаючи перед прихильниками, Олександр Лукашенко лякав їх військами НАТО, що "брязкають гусеницями" біля кордонів Білорусі. "Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори", - наголосив президент Білорусі. На цю заяву одразу різко відреагував офіційний Київ, відкинувши її як безпідставну.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка "Майдан" і "Антимайдан" у Мінську відбулися мирно Попри побоювання щодо можливості виникнення сутичок між прихильниками і противниками Лукашенка недільні акції відбулися без інцидентів. По обіді, після завершення мітингу на підтримку Лукашенка, прихильники опозиції колоною вирушили від стели "Мінськ-місто-герой" до площі Незалежності в Мінську, що розташована перед будинком уряду країни.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка Протести не лише у Мінську Як і у попередні дні, 16 серпня протести прихильників білоруської опозиції не обмежилися лише Мінськом. Багатотисячні марші свободи відбулися і в інших містах Білорусі - Гомелі (на фото), Гродно, Бресті, Могилеві, Пінську, Вітебську, Борисові та інших. Автор: Максим Сидоржевський

