У Білорусі назвали перші прізвища з Координаційної ради з трансферу влади

Довірена особа екскандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської Ольга Ковалькова в понеділок, 17 серпня, опублікувала список білорусів, які вже увійшли до складу Координаційної ради для забезпечення трансферу влади.

"До нас уже звернулися сотні видатних людей, професіоналів, справжніх білорусів. (...) Основний склад Координаційної ради буде сформований таким чином, щоб найкращим чином представляти білоруський народ", - написала Ковалькова в Facebook.

За її інформацією, на поточний момент "після проведеного колегіального обговорення" до складу Ради включені понад 30 осіб, передає агентство "Інтерфакс".

Серед них сама Ковалькова, нобелівська лауреатка з літератури Світлана Алексієвич, правозахисник, голова Правозахисного центру "Весна" Алесь Біляцький, представник адміністрації парку "Великий Камінь" Алесь Дуко, юрист Максим Знак, координаторка штабу Віктора Бабарика Марія Колеснікова, кіносценарист Андрій Курейчик, педагог Євген Ливянт, голова групи компаній "А-100" Олександр Центер, художник Володимир Цеслер, економіст Сергій Чалий, культурологиня Юлія Чернявська.

"Це не означає, що інші заявки відхилені, ще йде процес формування основного складу Координаційної ради, і будуть створені майданчики для роботи розширеного складу, робочих і експертних груп", - уточнила Ковалькова.

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Вона також повідомила, що перше засідання Координаційної ради (у наявному на момент засідання складі) відбудеться найближчими днями.

Про створення Координаційної ради для трансферу влади в Білорусі Тихановська оголосила 14 серпня. Раніше повідомлялося, що ця Рада являтиме собою розширену робочу групу "найбільш шанованих членів суспільства, яка повинна обговорити і виробити безпечні і стабільні механізми для забезпечення трансферу влади".

У штабі зазначали, що член координаційної ради повинен користуватися "великою повагою в суспільстві" і бути готовим "ділитися ідеями для змін на краще, конструктивно обговорювати пропозиції, поважати думку інших членів Ради".

Лукашенко допустив можливість проведення нових виборів

Тим часом президент Білорусі Олександр Лукашенко допустив можливість проведення нових виборів глави держави. За його словами, нові вибори у Білорусі відбудуться після ухвалення нової Конституції.

"Нам треба ухвалити нову Конституцію. Ви її маєте ухвалити на референдумі, й за новою Конституцією провести, якщо ви хочете, вибори і парламенту, і президента, і місцевих органів влади", - сказав Лукашенко в понеділок, 17 серпня. Фрагмент виступу показав телеканал "Беларусь 24".

Протести після виборів

Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. За офіційними результатами, Лукашенко, який обіймає посаду президента з 1994 року, переміг на виборах з великим відривом від інших кандидатів. Результати виборів викликали масові протести, які тривають досі.

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Під час протестів було затримано близько семи тисяч осіб, згодом більшу частину з них звільнили. У сутичках з правоохоронцями кілька сотень людей постраждали, одна людина загинула на акції протесту, одна - після затримання. За інформацією ЗМІ, про місцеперебування десятків осіб, затриманих на акціях, досі нічого невідомо.

З 13 серпня на білоруських підприємствах почалисямирні протести. 16 серпня пройшов найбільший мітинг противників Лукашенка. За оцінками ЗМІ, у ньому взяли участь кілька сотень тисяч людей. Вони підтримали вимогу відставки Олександра Лукашенка і проведення нових виборів у Білорусі.

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