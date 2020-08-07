 У Білорусі журналіста DW Буракова засудили до 10 діб арешту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2020

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Новини

У Білорусі журналіста DW Буракова засудили до 10 діб арешту

Журналіста DW Олександра Буракова затримали за те, що його авто нібито було викрадено, а засудили на основі провокації. DW висловила послу Білорусі протест проти цього свавільного акту.

Білоруський журналіст Олександр Бураков

Білоруський журналіст Олександр Бураков

У Білорусі журналіста DW Олександра Буракова-старшого у п'ятницю, 7 серпня, засудили до 10 діб адміністративного арешту за статтею про дрібне хуліганство. Відповідне рішення ухвалив суд у Могильові, повідомляє кореспондент DW.

Сам Бураков заявив на засіданні суду, що вважає своє переслідування політичним. "Міліція використовує людей для провокацій", - вказав він.

Протест DW у зв'язку з засудженням журналіста у Білорусі

Генеральний директор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) звернувся з офіційним листом до посла Республіки Білорусь у Німеччині Дениса Сидоренка. Він зазначив, що DW "з великою стурбованістю та значним роздратуванням“ сприйняла новину про затримання свого кореспондента. "Наведені підстави тюремного ув'язнення та засудження можуть бути витлумачені лише як надуманий привід, щоб за кілька днів до президентських виборів у Білорусі перешкоджати критичній і незалежній журналістиці", - наголосив Лімбурґ.

Він зазначив, що від імені видання DW "рішуче і наполегливо протестує проти цього очевидно свавільного акту з боку держави, який грубо нехтує міжнародно захищеною свободою преси".

Затримання Буракова через "викрадений" автомобіль

Олександра Буракова затримали в Могильові 5 серпня. Його зупинив патруль Державної автомобільної інспекції (ДАІ), пославшись на те, що його машина нібито була викрадена, повідомив заступник голови Білоруської асоціації журналістів (БАЖ) Борис Горецький.

За словами самого Буракова, співробітник інспекції заявив, що його підозрюють у "перевезенні контрафактного алкоголю", та вимагав відкрити багажник. Після того, як алкоголю там не знайшли, майор міліції Станіслав Рубанов висловив припущення, що автомобіль, на якому кореспондент їздив з 2013 року, міг бути викрадений. Він перевірив ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) і повідомив Олександру Буракову про його затримання, оскільки VIN нібито може бути підробленим.

Після цього журналіста доставили до відділку внутрішніх справ адміністрації Ленінського району Могильова, де його допитав співробітник кримінальної міліції.

Провокація проти журналіста

Журналіст провів деякий час у відділку міліції. Після цього, коли Буракова виводили, щодо нього влаштували провокацію, повідомив правозахисник з організації "Весна" Борис Бухель, який в цей час чергував біля міліцейського відділку. Зокрема, Буракову закидають, що він нібито напав на невідому жінку.

"Я так розумію, йому спробують інкримінувати те, що він нібито напав на жінку, хоча є свідок, який ніби як бачив, що це була просто провокація. Ну і треба знати Буракова, щоб розуміти, що він в принципі ніколи б ні на кого не напав. Дуже тупа робота силовиків", - заявив правозахисник.

Сам Бураков розповів на суді, що в той момент, коли його виводили з відділку, несподівано з'явилася якась жінка, яка впала йому на живіт і почала з криком сповзати до його ніг. Після цього міліціонери забрали Буракова назад у відділення.

На слуханні суду 7 серпня ця жінка не була присутня. Вона дала письмове пояснення та повідомила, що їде в Росію, пише БАЖ.

За даними міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів" (RFS), за час виборчої кампанії в Білорусі було затримано понад 40 журналістів.

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