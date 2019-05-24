 У Брюсселі ухвалили заходи щодо бюджету ЄС у разі ″жорсткого″ Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2019

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Новини

У Брюсселі ухвалили заходи щодо бюджету ЄС у разі "жорсткого" Brexit

Мета ухвалених Радою ЄС заходів щодо гарантування фінансування бюджету ЄС - згладити наслідки можливого Brexit без угоди, в тому числі й для установ та фермерів Великобританії.

Brexit

Рада ЄС у вівторок, 9 липня, ухвалила план заходів щодо бюджету Євросоюзу на 2019 рік у разі виходу Великобританії зі складу ЄС - так званого Brexit - без відповідної угоди. Головна мета ухвалених кроків - пом'якшити наслідки можливого "жорсткого" Brexit для фінансування окремих галузей, приміром, наукових досліджень та сільського господарства, зазначається в повідомленні Ради ЄС, опублікованому на її сайті.

Пакет ухвалених у Брюсселі заходів уможливить ЄС і надалі здійснювати виплати британським науково-дослідним установам та фермерам за контрактами та рішеннями, укладеними та ухваленими до дати Brexit. Утім, передумовою для цього стане те, що Великобританія й надалі сплачуватиме свої внески до бюджету ЄС, передбачені на 2019 рік, зазначається в повідомленні

Європарламент дав згоду на ці надзвичайні заходи ще 17 квітня 2019 року.

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"Сценарій (виходу Сполученого Королівства з ЄС. - Ред.) без угоди не зачіпає основний принцип, згідно з яким ЄС у складі 27 держав та Великобританія мають виконувати свої взаємні фінансові зобов'язання", - заявив міністр фінансів Фінляндії Міка Лінтіля. Саме Фінляндія нині головує в ЄС. На думку глави фінського мінфіну, ухвалені заходи покликані саме гарантувати виконання цих взаємних зобов'язань. Цей пакет заходів, стане в пригоді "фізичним і юридичним особам Великобританії та дозволить уникнути можливих збоїв", запевнив фінський урядовець.

З огляду на поточний стан справ навколо виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС, то в разі відсутності подальших домовленостей 31 жовтня відбудеться Brexit без угоди, нагадує агенція новин dpa. Причиною стали внутрішньобританські суперечки навколо тексту попередньо угодженої угоди про Brexit між Лондоном та Брюсселем. Частина нинішньої британської урядової коаліції відхиляє досягнуті з ЄС домовленості, що стало на заваді підписанню угоди.

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