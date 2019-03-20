 У Брюсселі підтвердили відсутність розслідувань щодо Порошенка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2019

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Новини

У Брюсселі підтвердили відсутність розслідувань щодо Порошенка

Офіс Євросоюзу з протидії шахрайству в Брюсселі повідомив, що не проводить розслідувань, пов'язаних з президентом України Петром Порошенком, про що раніше заявила Юлія Тимошенко.

ЄС не проводить розслідувань щодо Петра Порошенка

ЄС не проводить розслідувань щодо Петра Порошенка

В Офісі ЄС із протидії шахрайству (OLAF) заявили, що не проводять жодних розслідувань щодо президента України Петра Порошенка. Про це у прес-службі Офісу повідомили кореспонденту DW у понеділок, 25 березня.

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Через провал розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі" очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький відсторонив від нього старшого прокурора. (13.03.2019)

Команда журналістських розслідувань Bihus.info стверджує, що правоохоронні органи роками потурали незаконним схемам закупівлі комплектуючих для "Укроборонпрому". Реакції правоохоронців на ці звинувачення поки що не було. (12.03.2019)

Нагадаємо, на минулих вихідних кандидатка на посаду президента України Юлія Тимошенко заявила, що OLAF відкрив "антикорупційне розслідування" проти глави української держави та його оточення. За її словами, йдеться про "корупцію" "на оборонному бюджеті".

"OLAF підтверджує, що не проводить розслідувань, пов'язаних з президентом України. Якщо виникне якась інформація, яка буде становити інтерес для розслідування, тоді OLAF оцінюватиме її у контексті наших звичних процедур", - заявили у прес-службі Офісу ЄС із протидії шахрайству.

Як відомо, OLAF є установою Євросоюзу, яка займається виявленням, розслідуванням і протидією шахрайства з коштами ЄС. При цьому OLAF веде і так звані "зовнішні" розслідування, а саме щодо діянь, вчинених фізичними або юридичними особами, які не входять до структур ЄС. Офіс розташований у Брюсселі.

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