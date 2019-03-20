У Брюсселі підтвердили відсутність розслідувань щодо Порошенка

В Офісі ЄС із протидії шахрайству (OLAF) заявили, що не проводять жодних розслідувань щодо президента України Петра Порошенка. Про це у прес-службі Офісу повідомили кореспонденту DW у понеділок, 25 березня.

Нагадаємо, на минулих вихідних кандидатка на посаду президента України Юлія Тимошенко заявила, що OLAF відкрив "антикорупційне розслідування" проти глави української держави та його оточення. За її словами, йдеться про "корупцію" "на оборонному бюджеті".

"OLAF підтверджує, що не проводить розслідувань, пов'язаних з президентом України. Якщо виникне якась інформація, яка буде становити інтерес для розслідування, тоді OLAF оцінюватиме її у контексті наших звичних процедур", - заявили у прес-службі Офісу ЄС із протидії шахрайству.

Як відомо, OLAF є установою Євросоюзу, яка займається виявленням, розслідуванням і протидією шахрайства з коштами ЄС. При цьому OLAF веде і так звані "зовнішні" розслідування, а саме щодо діянь, вчинених фізичними або юридичними особами, які не входять до структур ЄС. Офіс розташований у Брюсселі.