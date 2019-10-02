У Брюсселі дуже обережно сприйняли погодження "формули Штайнмаєра"

Погодження "формули Штайнмаєра" Мінською контактною групою політики та чиновники в Брюсселі сприйняли хоч із оптимізмом, але дуже обережно.

Показовим був коментар речниці Єврокомісії Майї Косьянчич, яка назвала це погодження "кроком, який, сподіваємося, призведе до подальших зусиль з повної імплементації мінських домовленостей усіма сторонами". І вже ця імплементація, за її словами, є "ключем" до досягнення стійкого мирного вирішення конфлікту на Сході України.

У Брюсселі хочуть побачити чіткі формулювання

Словацький євродепутат з ліберальної фракції "Оновити Європу" Міхал Шімечка вважає підсумки зустрічі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 1 жовтня "позитивним сигналом" для стабільного мирного вирішення конфлікту на Донбасі. "Проблема з "формулою Штайнмаєра" в тому, що вона відкрита до різних інтерпретацій", - зауважує член делегації Європарламента з асоціації з Україною в розмові з DW.

Він бачить дві інтерпретації. Згідно з першою, вибори на Донбасі відбудуться до того, "як російські сили залишать Україну". Тоді, на думку Шімечки, вплив Москви на сході країни закріпиться надовго. "Друга інтерпретація, і це найкращий шлях уперед, це коли російські сили спершу виведуть з України, що створить найкращі умови для вільних і чесних виборів", - пояснює євродепутат.

Його чеський колега з делегації Європарламенту з асоціації з Україною Мікулаш Пекса також висловлює обережний оптимізм. "Я думаю, це знак можливого хорошого розвитку подій у майбутньому. Але дуже багато залежить від інтерпретації та від того, чи виконає Росія свої обіцянки", - говорить Пекса з фракції Зелених.

А ось євродепутат Гельмут Шольц (Helmut Scholz), який відповідає у фракції Лівих за питання України та Росії, без якихось застережень вітає згоду Києва на "формулу Штайнмаєра" та бажання керівництва України вести діалог. "Діалог з Росією потрібний, якщо є бажання знайти рішення. Але і російська сторона, зі свого боку, має чітко засвідчити свою прихильність цій "формулі Штайнмаєра", - каже він. На думку політика, вибори в окремих районах Донбасу мають відбуватися за українським законодавством, під наглядом ОБСЄ та за участі як українських партій, так і тих "партій, які зараз є там", на непідконтрольних Києву територіях.

Чи є загроза "капітуляції" України?

Президент України Володимир Зеленський увечері 1 жовтня запевнив, що жодних виборів "під дулами кулеметів" на Донбасі не буде і що не буде перейдено жодної "червоної лінії". За його словами, особливий порядок місцевого самоврядування почне постійно діяти в окремих районах Донбасу лише після публікації звіту ОБСЄ про те, що вибори відповідали міжнародним стандартам. Утім, це не заспокоїло опозицію у Верховній Раді. Найбільш критичною була фракція "Європейської солідарності", представники якої говорили про "формулу Штайнмаєра" як про "формулу російського походження" та "перший крок до капітуляції України".

Шімечка обережно каже, що не заходив би настільки далеко. Адже, на його думку, керівництво України розуміє, що вільні та чесні вибори за стандартами ОБСЄ неможливі за присутності на Донбасі російських сил.

Цілковито відкидає припущення про капітуляцію Гельмут Шольц. "Якщо вдасться створити мир в Україні та на кордоні з Росією, то я не можу говорити про капітуляцію", - зазначає він. Німецький політик вбачає у "формулі Штайнмаєра" шлях до повернення завдяки виборам окремих районів на Донбасі як "рівноправної" складової розвитку всієї України. "І таким чином це прогрес, а не капітуляція. Тож я сприймаю цю критику як безпідставну та як намагання зірвати (прогрес. - Ред.) з боку тих, хто не хоче примирення, а зацікавлений у збереженні нестабільної ситуації та статус-кво", - каже Шольц.

У свою чергу, євродепутат Пекса говорить, що у ЄС хочуть, аби конфлікт вирішили, "але не будь-якою ціною". Адже за розвитком подій дуже уважно стежать інші східноєвропейські країни, які можуть почуватися під загрозою з боку Росії, додає він. Політик також прокоментував побоювання щодо зняття санкцій з Росії після погодження "формули Штайнмаєра". "Ми маємо бути послідовними та дотримуватися наших вимог. Як тільки вони будуть виконані, буде справедливо виконати наші обіцянки та зняти санкції", - зазначає Пекса. Нагадаємо, що у ЄС секторальні санкції проти Росії прив'язали до повного виконання мінських угод.