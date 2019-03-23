У британському уряді назріває заколот проти Мей - ЗМІ

Не менше 11 британських урядовців обдумують відставку нинішньої прем'єр-міністерки Терези Мей через її політику щодо виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС - так званий Brexit. Про це в неділю, 24 березня, повідомили одразу кілька британських ЗМІ, що посилалися на свої джерела в уряді.

За даними видання The Sunday Times, вже зараз дехто в уряді не проти, щоб крісло керівника уряду тимчасово перейшло до нинішнього віце-прем'єр-міністра Девіда Лідінгтона. Саме він має запропонувати новий курс Brexit, тимчасово керуючи урядом, кажуть журналісти The Sunday Times, що посилаються на висловлювання 11 міністрів. У ЗМІ вже встигли охрестити такі задуми урядовців як "заколот" проти Мей, передає агенція новин Reuters.

Тим часом Daily Mail повідомила, що тимчасово посаду прем'єра готовий посісти нинішній міністр охорони довкілля та прихильник Brexit Майкл Гоув.

В уряді все спростовують

Щодо самого Лідінгтона, то він назвав повідомлення щодо "заколоту" проти Мей в уряді висмоктаними з пальця спекуляціями, передає агенція новин AP. Лідінгтон додав, що уряд на даний момент зосереджений на тому, щоб домогтися ухвалення плану Мей щодо Brexit у парламенті.

Інший урядовець - міністр фінансів Філіп Хаммонд - так само заперечив наявність подібних задумів щодо можливої заміни Мей. "Не думаю, що про таке взагалі йдеться. Заміна прем'єр-міністерки нам не допоможе", - сказав Хаммонд журналістам, цитує Reuters. Очільник британського мінфіну також назвав "егоїстичними" розмови про зміну провідних гравців на політичній арені саме в цей непростий для країни час.

Натомість міністр з питань виходу Великобританії з ЄС Стівен Барклі в неділю попередив про ризик позачергових виборів, якщо парламент вирішить сам визначати стратегію Brexit, не спираючись на думку уряду. Це може статися, якщо депутати підтримають стратегію, яка буде суперечити планам влади.

Тиск у парламенті

Дедалі більше депутатів-консерваторів у Палаті громад вимагають відставки Терези Мей, повідомляють британські ЗМІ. За даними журналістів, тиск на Мей через Brexit зростає. Неназвані провідні представники Консервативної партії закликають її визнати слабкість своєї позиції та залишити посаду очільниці уряду, повідомляють британські видання, на яких посилається агенція новин AP.

Однак і сама Мей так само намагається тиснути на парламент. Нещодавно вона звернулася до парламентарів у листі, закликавши їх якомога швидше проголосувати за запропонований її урядом та узгоджений з ЄС текст угоди щодо Brexit. Попередні дві спроби завершилися для Мей провалом. Нова - вже третя - спроба голосування запланована на наступний тиждень.

Але Мей виноситиме текст угоди на голосування лише в тому разі, якщо відчуватиме достатню підтримку для цього. Якщо й цього разу нічого не вийде, то Лондону доведеться прохати Брюссель повторно перенести термін виходу Великобританії зі складу ЄС, а це означає, що країні доведеться брати участь у виборах до Європарламенту, йдеться у листі.

Нагадаємо, напередодні в Лондоні пройшла масштабна акція протесту. За даними організаторів, в акції взяло участь понад мільйон учасників. Поліція поки не оприлюднювала даних щодо кількості демонстрантів. Її учасники вимагали від британського уряду відмовитися від планів виходу з Євросоюзу та наполягали на проведенні нового референдуму щодо членства Великобританії в ЄС.

Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє Британці куплять менше німецьких авто До Великобританії досі відправляли кожен п’ятий експортований з Німеччини автомобіль. Особливо важливим ринком збуту вона була для BMW: баварський автобудівник продавав там 10 відсотків своєї продукції. Ймовірне запровадження під час Brexit імпортних мит призведе до подорожчання німецьких машин, слабкий фунт стерлінгів іще більше знизить їхню цінову конкурентоспроможність.

Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє Нові шанси для товарів Made in UK Аби підтримати вітчизняних виробників, Лондон може удатися до девальвації фунта та зниження корпоративних податків. Від цього виграють німецькі фірми з британськими заводами. BMW, наприклад, належить фабрика з виробництва Mini. Ця культова малолітражка - улюблене авто не менш культового комедійного персонажа Містера Біна. Попит на цю машину після Brexit збільшиться.

Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє Машинобудівників турбує збут Для такої ключової галузі німецької економіки, як машинобудування, Великобританія досі була після США, Китаю та Франції четвертим за значенням ринком збуту. Brexit перекриє (принаймні на якийсь час) безмитний доступ до нього. Попит на продукцію з Німеччини, зокрема, на вітрогенератори для численних морських вітропарків поблизу британських берегів, може помітно знизитися.

Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє Франкфурт чекає на банкірів з Лондона Франкфурту-на-Майні Brexit обіцяє велику вигоду: нові робочі місця, високий попит на офісну та житлову нерухомість, зростання купівельної спроможності у місті. Адже багатьом банкірам, інвесторам та страхувальникам, зацікавленим в єдиному ринку ЄС, доведеться переїхати з Лондона, де вони працювали досі, на континент. Чимала частина з них, ймовірно, обере фінансову столицю Німеччини.

Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє Злиття бірж під питанням Brexit ускладнить і без того задовге злиття двох ключових фондових бірж Європи: франкфуртської Deutsche Börse і лондонської LSE. План розміщення штаб-квартири об’єднаної компанії у Лондоні, який як фінансовий центр нині опиниться за межами єдиного ринку ЄС, виглядає малопереконливим. Однак зрив угоди підірве зусилля Франкфуртської біржі щодо укріплення своєї глобальної ролі.

Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє Британські туристи залишаться вдома Британці - одні з найактивніших туристів в Європі. Але якщо Brexit послабить їхню економіку і валюту, то багатьом поїздки на теплі моря будуть вже не по кишені. Це потішить німецьких відпускників, адже на курортах буде менше конкуренції за лежаки біля басейнів, але вдарить по фінансових показниках туристичного гіганта TUI, для якого британський виїздний туризм надзвичайно важливий.

Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє Тури до Лондона будуть доступнішими Чим нижче буде курс фунта, тим краще для німецьких туристів з євро в кишені. Адже вони обожнюють Лондон з його численними пам’ятками та люблять подорожувати британською глибинкою. Тим краще також і для німецьких батьків, які мріють відправити дітей на навчання або хоча би на мовні курси до Англії.

Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє Де гроші, там і наука Завдяки членству в ЄС Великобританія отримувала з Брюсселя значні кошти на наукові дослідження. Brexit може підірвати фінансування фундаментальної науки, і тоді багатьом вченим, які приїхали до Англії з усього світу, доведеться, можливо, перебиратися до лабораторій та інститутів інших країн. Від цього "відтоку мізків", напевно, виграє Німеччина, яка витрачає все більше грошей на науку.

Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє Берліну не сподобається "податковий рай" Плани перетворити Великобританію на ледь не "податковий рай" для бізнесу не сподобаються канцлерці ФРН Анґелі Меркель та її міністру фінансів Вольфґанґу Шойбле. Вони наполягають у ЄС на суворій фінансовій дисципліні та збалансованих бюджетах, а британці хочуть заманювати фірми з Європи та усієї планети вкрай низькими податковими ставками - попри дефіцит бюджету та держборг, що збільшується. Автор: Андрій Гурков

