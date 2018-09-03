У Бразилії нападник поранив кандидата в президенти під час виступу

Кандидат у президенти Бразилії Жаір Болсонару став мішенню нападу під час виступу на півдні країни. Увечері четверга, 6 вересня, невідомий ударив ультраправого політика ножем. Одразу після нападу Болсонару доставили до однієї з місцевих лікарень, де його прооперували, повідомляє агенція новин dpa з посиланням на місцеві ЗМІ.

Спочатку повідомлялося, що завданні тілесні ушкодження незначні, але згодом виявилося, що все значно серйозніше. За наявною на ранок п'ятниці, 7 вересня, інформацією, внаслідок нападу ушкоджено важливу артерію, а також кишківник. Ніж зачепив також печінку й одну легеню, заявили лікарі. "Він втратив багато крові й прибув до лікарні ледь не мертвим", - написав син політика в соціальній мережі Twitter. На даний момент стан Болсонару стабільний, додав його син.

Бразильське видання Folha de São Paulo повідомляє, що наступні дві доби стануть визначальними для одужання політика. Через пошкодження кишківника є висока загроза інфекційних захворювань, йдеться в повідомленні.

Нападника затримали

Одразу після нападу зловмисника, котрий поранив ножем політика, затримали, повідомляє бразильське видання O Globo. Підозрюваного взято під варту. Досі про мотиви нападу нічого невідомо.

Болсонару вважається фаворитом нинішніх передвиборних перегонів після того, як суд заборонив балотуватися Луїсу Інасіу Лулі да Сілві. Рейтинг Болсонару - близько 22 відсотків. 63-річний Жаір Болсонару, в минулому парашутист-десантник, позиціонує себе як антисистемний протестний кандидат. Він вдається до гомофобної та расистської передвиборної риторики, виступає за повернення смертної кари і вихваляє період військової диктатури в Бразилії (1964-1985). Його також називають "бразильським Трампом". Через зростання злочинності в разі своєї перемоги Болсонару обіцяє також дозволити громадянам носіння зброї.

Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, Болсонару має досить непогані шанси вийти в лідери в першому турі президентських виборів, що відбудеться 7 жовтня. Однак його перемога в другому турі, як відзначають оглядачі, здається малоймовірною.

Нагадаємо, екс-президент та лідер лівоцентристської Робітничої партії Луїс Інасіу Лула да Сілва був засуджений судом до 12,5 років позбавлення волі за звинуваченням у корупції. Популярна в Бразилії Робітнича партія висунула кандидатом у президенти свого лідера, незважаючи на його тюремне ув'язнення, однак суд заборонив да Сілві балотуватися на виборах.