У Боснії і Герцеговині сформували уряд після 14 місяців суперечок

У Боснії і Герцеговині ввечері у понеділок, 23 грудня, був офіційно сформований новий уряд. Його очолив прем'єр-міністр Зоран Тегельтія. Він - 58-річний боснійський серб і економіст за фахом. Його кандидатуру підтримали 29 із 42 парламентарів, передає агенція AFP.

У листопаді кандидатуру Тегельтії висунули три президенти, які представляють православних сербів, хорватів-католиків та боснійських мусульман. До цього вони протягом року сперечалися щодо відносин із НАТО.

Як зазначає агентство, затвердження нового уряду дає надію Боснії на просування країни на шляху до отримання членства в Євросоюзі. Тим часом у євроблоці вже заявили, що затвердження уряду "відкриває шлях до поновлення зобов'язань політичних партій забезпечити прогрес країни на шляху до ЄС".

Нагадаємо, парламентські вибори у Боснії пройшли у жовтні 2018 року. У всіх трьох громадах країни найбільше місць вибороли націоналістичні партії.

Боснія і Герцеговина дуже постраждала під час війни 1992-1995 років. Країна поділена на Республіку Сербську та Федерацію Боснії і Герцеговини. Ними керує слабкий центральний уряд із трьома президентами.

Боснія і Герцеговина прагне розпочати з Євросоюзом переговори про вступ. У 2016 році країна подала заявку на вступ до ЄС. Однак не може виконати необхідні для цього політичні та економічні умови.

Дивитись відео 02:22 Поділитись 25 років боснійській війні: як розкрутилася спіраль насилля (06.04.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2anGW 25 років боснійській війні: як розкрутилася спіраль насилля (06.04.2017)