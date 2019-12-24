 У Боснії і Герцеговині сформували уряд після 14 місяців суперечок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.12.2019

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Новини

У Боснії і Герцеговині сформували уряд після 14 місяців суперечок

У Боснії затвердили центральний уряд після 14 місяців суперечок з часу останніх виборів. Прем'єром став представник боснійських сербів Зоран Тегельтія. Тепер країна має шанс просуватися на шляху до членства в ЄС.

Новим прем'єр-міністром Боснії став боснійський серб Зоран Тегельтія

Новим прем'єр-міністром Боснії став боснійський серб Зоран Тегельтія

У Боснії і Герцеговині ввечері у понеділок, 23 грудня, був офіційно сформований новий уряд. Його очолив прем'єр-міністр Зоран Тегельтія. Він - 58-річний боснійський серб і економіст за фахом. Його кандидатуру підтримали 29 із 42 парламентарів, передає агенція AFP.

У листопаді кандидатуру Тегельтії висунули три президенти, які представляють православних сербів, хорватів-католиків та боснійських мусульман. До цього вони протягом року сперечалися щодо відносин із НАТО.

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Як зазначає агентство, затвердження нового уряду дає надію Боснії на просування країни на шляху до отримання членства в Євросоюзі. Тим часом у євроблоці вже заявили, що затвердження уряду "відкриває шлях до поновлення зобов'язань політичних партій забезпечити прогрес країни на шляху до ЄС".

Нагадаємо, парламентські вибори у Боснії пройшли у жовтні 2018 року. У всіх трьох громадах країни найбільше місць вибороли націоналістичні партії.

Боснія і Герцеговина дуже постраждала під час війни 1992-1995 років. Країна поділена на Республіку Сербську та Федерацію Боснії і Герцеговини. Ними керує слабкий центральний уряд із трьома президентами.

Боснія і Герцеговина прагне розпочати з Євросоюзом переговори про вступ. У 2016 році країна подала заявку на вступ до ЄС. Однак не може виконати необхідні для цього політичні та економічні умови.

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