У Болівії демонстранти заблокували державні ЗМІ

У рамках масових акцій протесту проти офіційних результатів президентських виборів у Болівії демонстранти захопили центральні офіси двох державних ЗМІ. В суботу, 9 листопада, співробітники телеканалу Bolivia TV та радіоканалу Radio Patria Nueva були змушені залишити свої робочі місця, передає агенція новин AFP.

Крім того, опозиція відкинула оголошену раніше пропозицію президента країни Ево Моралеса щодо діалогу. Про це сам президент Болівії написав у мікроблозі в соціальній мережі Twitter.

Моралес розкритикував дії мітингарів. За його словами, учасники акцій протесту стверджують, що обстоюють демократію, але самі "поводяться, як диктатори". Президент Болівії також повідомив про скоєння спроби підпалу будинку його сестри.

Крім того, масові акції протесту тривали й у ніч на 10 листопада.

Поліція переходить на бік демонстрантів

У суботу болівійська поліція відмовилися нести службу біля президентського палацу. Щонайменше у трьох містах правоохоронці приєднались до демонстрантів, повідомляє AFP. Зі столиці поширювались кадри, на яких поліцейські тиснули руки протестувальникам.

Поліцейські, які перейшли на бік демонстрантів

Моралес напередодні закликав до "термінових" переговорів з опозицією, а також висловив прохання до Папи Римського Франциска І взяти участь у врегулюванні ситуації. Раніше він назвав те, що відбувається в країні, "державним переворотом".

Як повідомлялось, вибори глави Болівії відбулися 20 жовтня. Попередні результати, оприлюднені ввечері того ж дня, вказували на можливість другого туру. Однак 21 жовтня, після обробки 95 відсотків протоколів, виборча комісія повідомила, що чинний президент Ево Моралес отримує 46,87 відсотка голосів, а його суперник Карлос Меса, який обіймав пост глави держави з жовтня 2003 по червень 2005 року, - 36,73 відсотка.

За законодавством Болівії, якщо один з кандидатів набрав понад 40 відсотків голосів, а розрив з наступним кандидатом становить понад 10 відсотків, від другого туру відмовляються і оголошують переможця виборів.

Меса заявив про "шахрайство" і наголосив, що не має наміру визнавати результати голосування. Відтоді у країні тривають масові протести.

До проведення другого туру виборів президента в Болівії закликали Організація американських держав та ЄС.