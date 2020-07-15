У Болгарії продовжилися антиурядові протести

У Болгарії у вівторок, 21 липня, продовжилися антиурядові протести, вони тривають вже 13 день поспіль. Демонстранти вимагають відставки прем'єр-міністра країни Бойко Борисова та проведення нових виборів.

Протести продовжилися після того, як парламент Болгарії не підтримав вотум недовіри уряду Борисова. "Ми - справжній вотум недовіри", - гасло вечірніх протестів, повідомляє агенція новин dpa.

Сотні протестувальників прийшли до будівлі уряду та суду у Софії, де також вимагали відставки генерального прокурора. Вони звинувачують його у роботі на користь уряду. Протести також пройшли і в інших містах у Болгарії - Варні, Бургасі і Благоєвграді.

Учасники акцій протесту заявляють, що протести повинні тривати до відставки уряду. Під час своїх промов учасники протестів закликали демонстрантів до громадянської непокори, яка має тривати до того, поки не будуть виконані їхні вимоги.

Протестувальники звинувачують коаліційний уряд у корупції та зв'язках з олігархами. Протести відбуваються за підтримки опозиційної Болгарської соціалістичної партії і президента Румена Радева, який є політичним опонентом Борисова.

Протести у Болгарії почалися 9 липня, після обшуків в адміністрації президента, які були зумовлені розслідуванням двох не пов'язаних між собою справ про корупцію та розголошення державної таємниці. Уповноважений з питань боротьби з корупцією і радник президента з питань безпеки були затримані для допитів.

Глава держави Румен Радев, давній критик уряду Борисова, якого він звинувачує у зв'язках з олігархами, поклав відповідальність за обшуки на прем'єра і закликав міністрів скласти повноваження, порівнявши уряд з мафією.

Через протести Борисов закликав трьох міністрів - фінансів, економіки та внутрішніх справ - піти у відставку.